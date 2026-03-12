BM: İran’da ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 3,2 milyon sivil yerinden edildi

Foto: Arşiv.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamaya göre, İran’da, ABD ve İsrail’in saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana 3,2 milyon kişi yerinden edildi.
Yapılan açıklamada,
"Kriz gelişirken aileler bir anda evlerini terk etmek zorunda kaldı. İnsani ihtiyaçlar hızla artıyor. Düşmanlıklar devam ettikçe bu rakamın artması muhtemeldir ve bu durum insani ihtiyaçlarda endişe verici bir tırmanışa işaret ediyor"
denildi.
