Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM: İran’da ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 3,2 milyon sivil yerinden edildi

BM: İran’da ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 3,2 milyon sivil yerinden edildi

15:0012/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamaya göre, İran’da, ABD ve İsrail’in saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana 3,2 milyon kişi yerinden edildi.

ABD ve İsrail iş birliğinde 28 Şubat’ta İran’da başlatılan saldırılar 12. gününde sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamaya göre, İran’da, ABD ve İsrail’in saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana 3,2 milyon kişi yerinden edildi.

Yapılan açıklamada,
"Kriz gelişirken aileler bir anda evlerini terk etmek zorunda kaldı. İnsani ihtiyaçlar hızla artıyor. Düşmanlıklar devam ettikçe bu rakamın artması muhtemeldir ve bu durum insani ihtiyaçlarda endişe verici bir tırmanışa işaret ediyor"
denildi.


#BM
#İran
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi öne çekildi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C'li emekliler...