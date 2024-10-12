BM üyesi 104 ülke ve Afrika Birliği'nden İsrail'in Guterres'i 'istenmeyen adam' ilan etmesine tepki

Guterres'in barış, güvenlik ve uluslararası hukuka olan bağlılığından emin olunduğu kaydedilen mektupta, tüm taraflara BM ile yapıcı diyalog sürdürmeleri çağrısı yapıldı.

Mektupta, "BM'nin liderliği ve misyonuna saygı duyulmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.