Dünya BMden Türkiyeye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı
AMERİKA

BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını, destek teklifinde bulunduklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Elazığ'da yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

  • Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini ileten Guterres, yaralılara da acil şifa diledi.
Guterres, Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu ifade etti.

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