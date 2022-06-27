Dünya Boğa güreşi festivalinde facia Tribün çöktü 4 ölü, 322 yaralı
AMERİKA

Boğa güreşi festivalinde facia! Tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı

Kolombiya’da bir stadyumda boğa güreşi sırasında tribünün çökmesi sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Boğa güreşi festivalinde facia! Tribün çöktü: 4 ölü, 322 yaralı
Boğa güreşi festivalinde çöken tribün böyle görüntülendi.

Kolombiya’nın Tolima eyaletindeki El Espinal kentinde bulunan bir stadyumda düzenlenen boğa güreşi sırasında ahşap 3 katlı tribün çöktü.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yaşanan faciada 2’si kadın biri çocuk en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 322 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi.

Kolombiya'da boğa güreşinde tribünler çöktü
OYNAT 00:31
Kolombiya'da boğa güreşinde tribünler çöktü
Kolombiya'da boğa güreşi yapılan arenanın tribünleri çöktü, En az 5 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildiği olay kameraya anbean böyle yansıdı.

Kolombiya’nın yeni seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek, yerel yönetimlere insanlar ve hayvanların öldüğü bu tür etkinlikleri yasaklamaları çağrısında bulundu.

  • Tolima Valisi Jose Ricardo Orozco da yaptığı açıklamada, bu etkinliklerin hayvanlar için tehlikeli ve zalimce olduğunu ifade ederek yasaklanması için harekete geçeceklerini söyledi.

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