Bolivya'daki darbe girişimindeki 8 Haziran detayı: Devlet Başkanı Arce BRICS üyeliğini gündeme getirmişti

Bolivya'da ordu sokağa indi. Ordunun darbe girişiminde bulunduğunu belirten eski Devlet Başkanı Evo Morales, “General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ve yol ablukası ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin demokrasiyi ihlal etmesine ve halkın gözünü korkutmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanarak, “Mendez Arcos'a bağlı bir grubun keskin nişancılarla Plaza Murillo'yu ele geçirmesini kınıyoruz. Bu durum, darbeyi önceden hazırladıklarını göstermektedir. Demokrasiye gönül vermiş insanları, demokrasiye ve halka karşı hareket eden bazı askeri gruplara karşı vatanı savunmaya çağırıyorum” dedi.









8 Haziran detayı

Darbe girişiminden günler önce 8 Haziran'da Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin'i ziyaret etmiş, söz konusu görüşmede BRICS üyeliği konuşulmuştu. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ziyaretten hemen sonra gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.













Putin: Rusya ve Bolivya’nın ilişkileri derinleştirme konusunda büyük potansiyeli vardır

Putin 8 Haziran'da Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ile Moskova’da yaptığı görüşmede, “Rusya ile Bolivya arasındaki ticaret hâlâ küçük ancak ekonomik işbirliği için iyi beklentiler var” diyerek, ticaret hacminin geçen yıl yüzde 2,5 arttığına ve iyi bir büyüme trendine sahip olduğuna dikkat çekti.





“İki ülke arasındaki işbirliğinin en ilginç alanlarından biri ileri teknoloji alanıdır” diyen Putin, bu yıl 27. kez düzenlenen Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun çalışmalarına önemli katkı sağlayacağına olan güvenini de dile getirdi.









Başarısız darbe girişimi nasıl gerçekleşti?

Bolivya Devlet Başkanı Arce'nin darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartışması tarih sahnesinde yerini aldı.





Devlet Başkanı Arce çağrıda bulunarak, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmalarına davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Luis Arce'nin çağrısının ardından üç saatlik darbe girişimi başarısız bir şekilde sonuçlanırken halk ise darbe ellerinde bayraklarla sokaklara döküldü.





Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce, sarayın koridorunda General Juan José Ziga ile tartışırken görüldü. Arce'nin generale, "Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim" dediği duyuldu.









Türkiye'den kınama

Bolivya'daki darbe girişimini Türkiye çok sert şekilde kınadı.





Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti'ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bolivya'da demokratik düzenin ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz.









Avrupa Birliği'nden kınama

Avrupa Birliği (AB), Bolivya'da "seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi" kınadığını bildirdi.





AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından, Bolivya'da bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.





La Unión Europea condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en #Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente, y expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 26, 2024





Borrell, "AB, Bolivya'daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadesini kullanarak Bolivya hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yolladı.



