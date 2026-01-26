Bosna Hersek'ten övgü dolu sözler: 'Türkiye bir süper güçtür'

"Türkiye, bir süper güçtür. Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ardından Türkiye, uluslararası sahnede tamamen ön plana çıkmış ve ABD'nin en önemli ortaklarından biri haline gelmiştir. Fidan'ın bu organizasyonu düzenlemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun gündemine rağmen bizlere zaman ayırarak her ülkeyi tek tek ele alması, Türkiye'nin Batı Balkanlar'a verdiği önemi açıkça göstermektedir. Türkiye, tüm ülkelerle iyi ilişkilere sahip ve bu süreçlerde çok etkili bir arabulucudur."