Dünya Brezilya Başkanı Bolsonarodan virüse karşı ilginç yaklaşım Onlara bir şey olmaz antikorları var
AMERİKA

Brezilya Başkanı Bolsonaro'dan virüse karşı ilginç yaklaşım: Onlara bir şey olmaz antikorları var!

Koronavirüs salgını Brezilya’da giderek yayılırken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro halkın ‘asla bir hastalığa yakalanmayacağını’, vücutlarında virüsün yayılmasını engelleyecek antikorların halihazırda bulunduğunu savundu. Bolsonaro daha önce virüsü "basit bir grip ve soğuk algınlığı" olarak nitelemişti.

Haber Merkezi Diğer
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını hafife almayı sürdüren Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilyalılara hiçbir zaman hiçbir şey olmayacağını savundu.

Başkent Brasilia’daki Başkanlık Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro, Brezilyalıların araştırılması gerektiğini belirtti ve “Asla bir şey kapmazlar. Kanalizasyona atlayan bazı adamlar görüyorsunuz, dışarı çıkıyor, dalış yapıyor, değil mi? Ve ona hiçbir şey olmuyor” sözleriyle bunu açıkladı.

Herhangi bir bilimsel araştırmaya atıf yapmayan Bolsonaro, “Bence Brezilya’da zaten çok sayıda insana bulaşmış olması bile mümkün, birkaç hafta ya da ay önce, (Brezilyalılarda) virüsün çoğalmasına engel olacak antikorlar zaten var” dedi.

Vakalar yükseliyor

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkedeki can kaybı 77’ye yükseldi, enfekte olan kişi sayısı da 2 bin 985’e ulaştı.

Şubat ayında ilk vakaların tespit edilmesinden bu yana hastanelere ve sağlık kurumlarına koronavirüs şüphesiyle başvuranların sayısında ise ‘baş döndürücü bir artış’ olduğu belirtiliyor.

Histeri ve kuruntu demişti

Salgınla mücadele yöntemleri bir hayli eleştirilen Jair Bolsonaro, daha önce virüsü ‘basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı’ olarak nitelemiş, bununla da kalmayarak alınan önlemleri ‘histeri ve kuruntu’ diye eleştirmişti. Brezilyalılar alınmayan önlemleri balkon ve pencerelerde tencere tava çalarak protesto etmişti.

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