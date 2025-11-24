Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’dan 'Bolsonaro' açıklaması: Cezasını çekecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'daki ‘G20 Liderler Zirvesi’ sırasında basına açıklamada bulundu. Lula da Silva, eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun polis tarafından gözaltına alınmasına ilişkin, “Yargının belirlediği cezayı çekecek. Herkes onun ne yaptığını biliyor. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmalar, suçlamalar üzerine müzakereler ve bir yargılanma süreci vardı. Yargı kararını verdi ve karar kesinleşti. Bu nedenle ekleyecek başka bir yorumum yok” ifadelerini kullandı.