Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 169'a yükseldi

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 3 haftadır etkili olan yağışların yol açtığı sellerde, can ve mal kaybı artıyor.
Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 169, kayıpların sayısının 56 olarak güncellendiği belirtildi.
Öte yandan su seviyesinin azaldığı bazı kasabalarda, su şebekelerinin onarıldığı ve halkın, içme suyuna kademeli olarak erişim sağladığı bilgisi paylaşıldı.
Halen 42 otoyolun, köprülerin ve caddelerin sular altında olduğu ve normale dönüşümün zaman alacağı kaydedildi.
"Felaket durumu" ilan edilmişti
Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadesini kullanmıştı.
Felaketin etkilediği alanları 3 kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.