|
Dünya

Bu pozu paraya çevirdi

Eski ABD Başkanı Trump sabıka fotoğrafını fırsata çevirdi. Trump en son 8 Ocak 2021’de paylaşım yaptığı X’e (Twitter) geri döndü. İlk paylaşımında sabıka fotoğrafını da kullanıp “Asla teslim olmayın!” mesajıyla takipçilerini bağış toplama sayfasına yönlendirdi. 24 Ağustos’tan bu yana toplanan para 7,1 milyon doları buldu.

04:00 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kendisi hakkında açılan davada sabıka fotoğrafının çekildiği 24 Ağustos’tan bu yana 2024 başkanlık seçimleri için 7,1 milyon dolar bağış topladı. The Hill’in haberine göre, “2020 seçim sonuçlarına müdahale” gerekçesiyle Georgia’da hazırlanan iddianame kapsamında sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından Trump’ın 2024 seçim kampanyasındaki bağış miktarı açıklandı. Trump, aday adaylığı için 24 Ağustos’tan bu yana 7,1 milyon dolar bağış topladı. Trump, Georgia’da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından, en son 8 Ocak 2021’de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X’e geri dönmüştü. Turmp’ın ilk paylaşımında, “Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!” yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer almıştı. Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD Başkanı olmuştu.



#ABD
#Donal Trump
#Sabıka fotoğrafı
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 27 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)