Dünya Californiada kuraklık alarmı ABDnin gıda güvenliğini tehdit ediyor
AMERİKA

California'da kuraklık alarmı: ABD'nin gıda güvenliğini tehdit ediyor

ABD'de ekim yapılan tüm arazilerin neredeyse çeyreğini oluşturan California eyaletinin Central Valley bölgesinde su dağıtımı 2021 ve 2022'de yüzde 43 oranında azaldı.

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Haber Merkezi Diğer
Californiada kuraklık alarmı: ABDnin gıda güvenliğini tehdit ediyor
Üç milyar dolarlık mahsul geliri kaybı yaşandı.

ABD'nin California eyaletindeki kuraklığın son 2 yılda en az 3 milyar dolarlık mahsul geliri kaybına yol açtığı duyuruldu.

ARAZİLERDE EKİM YAPILAMADI

California Gıda ve Tarım Bakanlığı için yapılan bir araştırmaya göre, Central Valley bölgesinde su dağıtımı 2021 ve 2022'de yüzde 43 oranında azaldı. Bunun sonucunda, birçok arazide ekim yapılamadı.

Araştırmaya öncülük eden California Üniversitesi'nden Jouse Medellin-Azuara, eyalette, küçülen Colorado Nehri'nden gelen suya bağımlı tarım alanlarının 2023'te daha fazla nadas görmesiyle durumun daha da kötüleşebileceğine dikkat çekti.

Colorado Nehri havzasındaki sulanan arazinin yaklaşık yüzde 70'i çiftlik hayvanlarına yem yetiştirmek için kullanılıyor ve kuraklık sonucu mahsullerin maliyeti de yükseliyor.

Central Valley, ABD'de ekim yapılan tüm arazilerin neredeyse çeyreğini oluşturuyor.

Ulusal İklim Değişikliği dergisi tarafından bu yılın başlarında yayımlanan bir araştırma, ABD'nin güneybatısında en az 1.200 yılın en kurak 22 yıllık döneminin yaşandığını ortaya koymuştu.

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