Çalışma koşullarının eleştirildiği Amazon'un personel için 'ruh sağlığı kulübeleri' tanıtması tepki çekti

mazon deposundaki çalışanların ruh sağlığı üzerine videolar izleyebileceği tek kişilik kulübeler sosyal medyada tepki çekti. The Guardian'da yer alan habere göre, personelin yeterli sürede ihtiyaç molasına çıkamadığı, yaralanma tehlikesiyle çalıştığı ve saatlerce ayakta kalmak zorunda olduğuna ilişkin şikayetler sürerken ruh sağlığı için yerleştirilen tek kişilik kulübeler "gereksiz" olarak nitelendi. Eleştirenler, Amazon'un çalışanlarının koşullarını iyileştirmek için daha doğru harcamalar yapabileceğini söyledi.

Gazeteci Talia Levin, Twitter üzerinden gösterdiği tepkide "Yaşanabilir maaş ve çalışma koşullarının taşınabilir bir "Umutsuzluk Dolabı"ndan daha iyi olacağını düşünüyorum" yazdı.

Amazon, pandemi sırasında kârını artırsa da çalışanların maaşlarının çoğunlukla aynı kaldığı biliniyor. Nisan ayında Amazon'un Alabama depolarında sendika kurmaya karşı şirketten gelen baskı üzerine işçiler, sendika kurulmaması yönünde oy kullanmıştı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bu yıl şubat ayında CEO görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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