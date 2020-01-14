Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Kimin savaş kimin barış istediği açık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’da ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter’in üzerinden anlaşılan mutabakat metnini Moskova’da imzalamadan ayrılması ile ilgili, “Bu tabloda kim barış istiyor, kim savaş istiyor? Kim Libya’da birlik beraberlik istiyor kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu” dedi.

OYNAT 01:45 Çavuşoğlu: Libya'da ateşkeş için taslak bir metin ortaya çıkardık Çavuşoğlu, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmelerden sonra Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için taslak bir metin ortaya çıkardıklarını, Hafter tarafının ise yarın sabaha kadar süre istediğini bildirdi. BiP'te paylaş

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Türkiye ve Rusya’nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova’dan ayrıldığı bildirilen Hafter’in hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz Moskova’ya vardıktan sonra hemen arkamızdan Fayiz es-Serrac ekibiyle geldi. Rus tarafıyla önce ikili görülmeler yaptık. Sonra Hafter’de ekibiyle binaya geldi. Ara verdik ardıdan Ruslar, Hafter ile birlikte görüşmeye başladı. Bizde Serrac ile beraber görüşmeye başladık. Daha önceden hazırlanmış ve üzerinden mutabakat sağlanmış metin üzerinde müzakereler devam etti ve karşı tarafın da bazı önerileri oldu. Uzlaşı olsun diye bu öneriler de kabul edildi ve metin tamamlanmıştı. Tam imzalama aşamasında Ruslar bize geldiler; ‘Hafter yarın sabaha kadar süre istedi’ dediler. Bizde yarın sabaha kadar süre verdik dolayısıyla ‘Şu an da bu metni imzalamayacak’ dediler. Ruslar sonra Serrac ekibine durumu anlattılar. Serrac ekibi ve Yüksek Konsey Başkanı Neşrii tarafından mutabakat sağladığımız metin imzalandı metni bize teslim ettiler. Ruslar Hafter’i ikna edilmesi için çabalarını sürdürdü. Hafter ve ekibi üzerinde anlaşılan mutabakat metnini imzalamadan Moskova’yı terk etmişler. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya’da bir ateşkesin sağlanması için üzerimize düşüne yaptık. Bu tabloda kim barış istiyor, kim savaş istiyor? Kim Libya’da birlik beraberlik istiyor kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu” diye konuştu.

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Akar: Umudumuz, dileğimiz bir an önce barış

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir şekilde hem İdlib hem de Libya'da siyasi bir çözümle oradaki sulhun sükunun sağlanması için gayretlerimizi göstereceğiz. Taraflarla temasımızı sürdürüyoruz. Umudumuz, dileğimiz bir an önce barışın, huzurun hem İdlib hem Libya'ya gelmesi ve akan kanın durması, insanların normal hayatlarına dönmesi." dedi.

Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Bakan Akar, "Türkiye olarak bölgemizde, çevremizde barış ve huzurun hakim kılınması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Problemlerin, sorunların da bir şekilde barışçıl yöntemlerle, siyasi şekilde çözümlenmesinden yanayız. Bu çalışmalar sürmektedir" diye konuştu.