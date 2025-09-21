Yeni Şafak
Chikungunya salgını yayıldı: Çin'de halk sağlığı acil durumu ilan edildi

21/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.
Ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Ciangmın şehrinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı 1714 Chikungunya ateşi vakası belirlendiği bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Ciangmın şehri sağlık otoriteleri, salgın nedeniyle 3. seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti.


Şehirde 19 Eylül'e dek 1714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği kaydedildi.


Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.


Ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.


Çin'de en son ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını meydana gelmiş, vaka sayısı günde 600'e kadar çıkmıştı.

