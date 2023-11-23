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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi: Rusya ile stratejik işbirliğini derinleştirmek istiyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşmesinde, iki ülke arasında "daimi dostluğa dayalı iyi komşuluk ilişkisini" ve "kapsamlı stratejik işbirliğini" derinleştirmek istediklerini ifade etti.

07:24 - 23/11/2023 Perşembe
AA
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekimde Pekin'e yaptığı ziyarette ikili ilişkilere dair dile getirdiği taahhütleri yineledi.


Şi, "Çin, iki ülke arasında daimi dostluğa dayalı iyi komşuluk ilişkilerini ve kapsamlı stratejik işbirliğini derinleştirmek için Rusya ile birlikte çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Çin ve Rusya'nın "geniş ortak çıkarları paylaştığını" vurgulayan Şi, iki ülkenin yasama organları arasında özel komite çalışmalarının ve deneyim paylaşımının ilişkilerin yasal zemininin gelişimi açısından önemli rolü olduğunu vurguladı.


Şi, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Rusya'nın öncülük ettiği Avrasya Ekonomik Birliği arasında "sinerji oluşturulması" için yasal güvencelere ihtiyaç olduğuna işaret etti.


Volodin de iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda yasama organları ile siyasi partiler arasındaki ilişkileri güçlendirerek "halklar arasında dostluğu ve siyasi güveni derinleştirmeyi" amaçladıklarını belirtti.


Yasama organları ve siyasi partiler arası ilişkiler


Rus parlamenterlerden oluşan heyetle birlikte düzenlediği üç günlük ziyarette Pekin'de temaslarda bulunan Volodin, Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin Başkanı Cao Lıci ile de görüştü.


Volodin görüşmede, Devlet Duması'nın, ikili ilişkilerin gelişimini ve pratik işbirliğini teşvik edecek yasal güvencelerin oluşturulması için Ulusal Halk Kongresi ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.


Öte yandan, Çin ve Rusya'nın iktidar partileri Çin Komünist Partisi ile Birleşik Rusya Partisinin 10. Diyalog Mekanizması Toplantısı da bu hafta Pekin'de yapılmıştı.


Şi, toplantıya gönderdiği yazılı mesajda, iktidar partileri arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin iki ülke arasında siyasi güvenin güçlendirilmesine olumlu katkı sağlayacağına inandığını ifade etmişti.


Çin ile Rusya arasında yakınlaşma


ABD ile jeostratejik rekabetin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Çin'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Rusya ile ilişkilerinin geliştiği gözleniyor.


Çin lideri, martta düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden devlet başkanı seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşımasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı.


Şi, ziyarette, Putin'e hitaben, "Şu anda dünya yüzyılda bir görülecek bir değişimden geçiyor ve bu değişime biz yön veriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ziyarette, ilişkilerin yeni bir boyuta yükseltilmesine dair anlayış birliğine varılmış, Pekin ile Moskova arasında stratejik işbirliğinin küresel boyutta genişletilmesi vurgusu yapılmıştı.


Rus lider de Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere 18-20 Ekim tarihlerinde Çin'i ziyaret etmişti.

Şi, ziyarette Putin'e, Rusya ile ilişkilerinin "günlük menfaat değil uzun vadeli taahhüt olduğu" mesajını vermiş, Çin'in, "zamanın eğilimine hassas bir bakışla" ve "iki halkın temel çıkarlarını akılda tutarak", Rusya ile pratik işbirliğine yeni boyutlar eklemeyi sürdüreceğini vurgulamıştı.




#Çin
#Rusya
#Şi Cinping
#Vyaçeslav Volodin
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