Çin 'robot köpek ordusu' kuruyor: Sempatik görünümlü ölümcül silahın kabiliyetleri Amerika'yı panikletti

Çin Yayın Kurumu'nun Kamboçya ile yapılan son askeri tatbikatlar sırasında dört ayaklı silahlı robotların video klibini göstermesinin ardından Çin köpekleri dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Klipte, yaklaşık 15 kg ağırlığında, köpeğe benzeyen bir robotun otomatik tüfek taşıdığı ve ateş ettiği görülüyor. Aynı klipte Çinli bir askeri sözcü, birçok görevi otonom olarak yerine getirebilen robotun "kentsel muharebe operasyonlarımızın yeni bir üyesi" olarak görev yapabileceğini söyledi.





Klipte, 2 binden fazla askerin katıldığı, Tayland Körfezi'nde Kamboçya ile ortak Altın Ejderha tatbikatları kapsamında robot köpeğin, bir eğitim ortamındaki bir yere hücum etme görevini bir grup askerle paylaştığı görülüyor.









Çin'in yeni nesil QBZ-191 Taarruz Tüfeği

Çin savaş robotunun teknolojik özellikleri hakkında pek bir şey bilmiyoruz, ancak batıdaki Hangzhou şehrinde uzmanlaşmış Çin şirketi "Unitary" tarafından üretilen "Go 2" adı verilen başka bir robot türüne benziyor. Şirket, 2021'de on iki motorla donatılmış ve kum, kaya ve toprak gibi çeşitli yüzeylerde hareket eden "Go 1" modelini piyasaya sürdü.





En son sürüm olan "Go 2" ise, menzili belirleyen gelişmiş lidar teknolojisi sayesinde çok küçük bir kör nokta ve 0,05 metreden az olmayan arazi algılama mesafesi ile ileri doğru hareket ederken çevresindeki hemen hemen her şeyi tanıyabiliyor. "Go 2"nin tanıyabilmesini sağlayan lazerler, tüm arazileri olağanüstü bir şekilde tanıyor. Yapay zeka simülasyon eğitimi sayesinde robot, baş aşağı yürüme, dönme ve engellere tırmanma gibi gelişmiş hareketleri aynı zamanda mükemmel esneklik ve stabiliteyle öğrendi.





Tüm bunların sonunda akla şu soru geliyor: Çin'in yeni savaş robotu "Go 2" mi? Robotun dış yapısı bunu gösteriyor ancak şirket, bir basın açıklamasıyla cihazlarını Çin ordusuna satmadığını duyurdu. Yine bizi spekülasyon alanına sokuyor, ancak bu robot Unitree'ye ait olmasa bile doğrulanabilir. Birincisi, aynı derecede yetenekli ve ikincisi, sırtında bir QBZ-95 otomatik tüfeğinin ek avantajı var. Bu tek başına bir felaket.





Bu silah, şarjörü kabza ve tetik tertibatının arkasında bulunan, önden yüklemeli bir tüfek. Norinco tarafından Çin ordusu ve kolluk kuvvetleri için üretilen bir saldırı tüfeği. Yaklaşık 800 metre menzilli bir mermi kullanıyor. Çelik plakalara 3 mm derinliğe kadar nüfuz ediyor.





Bu, Çin'in silahlı bir robot köpeği sergilediği ilk sefer değil. Ekim 2022'de Çin savunma şirketi Kestrel Defense, üzerine QBB97 hafif otomatik tüfek monte edilmiş benzer bir dört ayaklı kara aracını vuran bir drone'u gösteren bir video yayınladı. Aracın, sürpriz bir saldırı başlatmak için doğrudan düşman hatlarının arkasına girebileceği ya da ateş gücünü bastırmak için askeri gücün yüksek noktalarını işgal etmek üzere düşmanın yüzeyine yerleştirilebileceği belirtildi. Kara kuvvetleri binadaki düşmana aşağıdan da saldırı düzenleyebilir, böylece köpekler ve askerler düşmana kıskaç oluşturur.





Çelik plakalara 3 mm derinliğe kadar nüfuz ediyor.

Sadece Çin değil

Hatta ABD'nin de bu kapsamda deneyleri var. 2023 yılında Pentagon, 5,56 x 45 mm kalibreli M-4 karabinalar, diğer XM7 tüfekler ve hatta Vietnam Savaşı'ndan bu yana Amerikan kuvvetlerinin hizmetinde olan M72 silahlarını kullanarak dört ayaklı yer robotları üzerinde deneyler yaptı.





Silahlı Çin robot köpeklerinin görüntülenmesinden birkaç hafta önce, ABD Deniz Piyadeleri Özel Harekat Komutanlığı, robot köpeklerine yapay zekayla çalışan taşınabilir silah sistemleri ekleme denemeleri yaptığını açıklamıştı. Burada hedefi bağımsız olarak tespit edip tanımlayan, daha sonra bu bilgiyi hedef alıp almama kararını verecek olan bir insan operatöre aktaran bir uzaktan silah sistemi olan Sentry'den bahsediyoruz. Basitçe söylemek gerekirse, devasa bir makineli tüfekten bahsediyoruz, ancak onu tutacak bir operatör yok.





Sentry sistemi, farklı ortamlarda çalışabilme özelliği ile karakterize edilir ve kara, hava ve deniz ayarlarıyla uyumlu olabilir, termal görüntüleme de dahil olmak üzere gündüz ve gece için akıllı sensörlerle donatıldı ve farklı platformlara kurulabilir. Ancak hepsinden önemlisi, bu sistem, insan güvenliğini korurken gelişmiş durumsal farkındalık sağladığı ve kuvveti arttırdığı için uzaktan silah sistemlerinde büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor.





Tüm bunların yanı sıra Boston Dynamics'in "Spot", Ghost Robotics'in "Vision 60" gibi projeleri de var ve bu robot köpeklerin, bir noktada kesin sonuç verecek, bağımsız çalışan silahlarla donatılması için çalışmalar sürüyor. Ancak ABD'deki kongre üyelerinin ve ordu generallerinin benzer köpekleri varsa, Çin'deki robotik köpek videosundan neden endişelenelim ki?

Çin'de yapılan yeni bir araştırmaya göre; makineli tüfekle silahlanmış robot köpekler, eğitimli nişancılar kadar isabet sağlayabiliyor.

Çinli bir köpek ne yapabilir?

Aslında çok şey yapıyor ve görünen o ki ABD Kongresi'ni endişelendiren şey - özellikle - köpek ve onun tüfeği değil, daha ziyade askeri olarak entegre olduğu savaş biçimiydi ki bu da hepsinden tehlikeliydi. Mekanın ilk incelemesini, savaşlarda insan kayıplarını azaltacak şekilde bir insan askerler ekibi takip ediyor. Bu entegrasyon, robotik köpeğin ekiple bir dereceye kadar iletişim kurduğu ve emirlerini anladığı anlamına geliyor ve bunları an be an uyguluyor.





Robotik köpeklerin ilk ortaya çıktığı andan itibaren, bir gün savaş alanında yer alacakları kesindi. Her drone gibi, ilk işler de önceden tanımlanmıştı. Robotik köpekler, gerçek zamanlı istihbarat toplamak (düşman iletişimini bozarak elektronik savaştaki rollerinin yanı sıra), engebeli arazide gezinmek için kameralar, sensörler ve diğer gözetleme ekipmanlarıyla donatılabiliyordu. İnsan hayatını riske atmadan binalara girin ve tehlikeli ortamlarda çalışın.





Robotik köpekler, tanksavar füzeleri de dahil olmak üzere çeşitli silah türlerini taşıyabilir.





Bu bağlamda robot köpekler, harita çizimlerini kullanabilecekleri ve alışılmadık veya tehlikeli arazileri keşfedebilecekleri için önemli bir rol oynayacak. Robot köpeğin sensörleri ve kameraları, komuta birimlerine gerçek zamanlı görüntü ve veri sağlayabiliyor. Ayrıca, düşman konumları ve hareketleri hakkında istihbarat toplamak amacıyla gizli keşif görevlerinde de kullanılabilir veya çevreyi korumak ve insan operatörleri herhangi bir izinsiz giriş veya olağandışı faaliyet konusunda uyarmak için devriyelere katılmak için kullanılabilir.





Ayrıca bu robotlar, patlayıcı cihazları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için de kullanılabiliyor ve savaş alanında malzeme, mühimmat ve tıbbi ekipman taşıyabiliyor. Zayıf iletişim altyapısına sahip bölgelerde robotik köpekler, mobil iletişim röleleri olarak hareket ederek askeri iletişim ağlarının menzilini ve güvenilirliğini artırabilir.





İnsan askerlerle yan yana çalışma konusuna gelince, bu başka bir hikaye, çünkü bu robot köpekler, düşman ateşini veya onların dikkatini bir yere sızan askeri güçten uzaklaştırarak dikkati dağıtmak için kullanılabiliyor ve bu özellikle Pusu senaryolarında yararlı olabilir. Bu aralıktaki robot köpekler, insan varlığını simüle edecek ses ve hareket mekanizmalarıyla donatılarak, düşman kuvvetlerin yerleri konusunda kafasını karıştırabilir. Bu silahlı köpekler aynı senaryoda doğrudan hedeflere de saldırabiliyor.





Entegre görevlere sahip bir ekipte, robot köpekler inisiyatif alabilir ve Çin köpeklerinin durumunda olduğu gibi tehditleri tespit etmek ve yolları temizlemek için insan askerlerinin önünde hareket edebilir veya arka koruma rolünü oynayabilir ve ani saldırılardan gelişmiş savaş birimlerinin arkasını izleyip koruyabilir. Robot köpekler kuşatma manevrası yapmak ve düşmana her iki taraftan saldırmak için de kullanılabiliyor. İnsan askerler önden savaşırken, robot köpekler arkadan savaşıyor ve bu durum düşmanda kafa karışıklığı oluşmasına ve düşmanın düzeninin bozulmasına yol açabiliyor.





Sonraki Çin

Uluslararası Robotik Federasyonu'na göre, 2022 yılında rekor düzeyde 553 bin endüstriyel robot kuruldu ve küresel işletme envanteri aynı yılın sonunda 3,9 milyon parçaya yükseldi. Bir kez daha bu büyümenin en büyük itici gücü, yıl içinde kurulan robotların yüzde 73'üyle Asya oldu; Kıtadaki ülkelerde yeni kurulumların yarıdan fazlasını Çin tek başına gerçekleştirdi ve bu da Çin'i dünyadaki en büyük robot pazarı haline getirdi.

Ekip, robotun hassasiyetini ve doğruluğunu değerlendirmek için, köpeğe 100 metre uzakta duran insan boyutundaki bir hedefe 10 mermilik atışlar yapmasını emretti.

Çok özel bir mücadele

Yukarıdakilerin tümü, özellikle Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin çıkarınadır; zira bu ülkeler, çeşitli türde ürünler üretmek için onlarca yıldır üzerinde egemenlik sahibi olduğu mevcut bir pazarda ABD ile kolayca rekabet edemiyorlar. Konvansiyonel deniz, kara ve hava silahları, ancak bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ile başladılar. Gelişmekte olan askeri endüstriler pazarında, bu endüstrilerden herhangi birine yönelik yarışta ABD'nin önünde olması muhtemeldir.





Bu sadece askeri robotlarla bitmiyor; uydusavar silahlara, drone savaşlarına, siber savaşa, hipersonik füzelere vb. kadar uzanıyor. Bu tür silahların kullanımı, bir tarafın diğer tarafın sayısal, askeri veya coğrafi avantajlarını telafi etmek için ileri teknolojiyi kullandığı asimetrik bir savaş sırasında ortaya çıkabilir.





Buna ek olarak, Çin'deki savunma planlamacıları ve stratejistler, robotların ve insansız sistemlerin genel olarak savaşın doğasındaki üç ana özelliğe sahip daha geniş bir eğilimin parçasını temsil ettiğini düşünüyor: Daha doğru, uzun menzilli ve ağ şeklinde.





ABD ile Çin arasındaki Ekonomik ve Güvenlik İlişkilerini İncelemek üzere Kongre Komitesi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, Çin Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan makaleler ve Askeri Strateji Dergisi gibi yetkili yayınlar, uzun menzilli silahların artan önemini vurguluyor. hassas, akıllı, gizli ve insansız silah platformları, ki bu kural... Çin'in 2015 savunma beyaz kitabı da aynı fikirde.

Bu görev için özel olarak tasarlanmış özel bir silah yuvası geliştirildi. Silah yuvası, sürekli ateşleme sırasında namlu sıçramasını ve geri tepmeyi en aza indirdi.

Teknolojik avantaj

ABD askeri gücünün temel itici gücü olsa da Çin ordusu, ABD'nin diğer askeri teknolojilerdeki üstünlüğünü telafi etmek amacıyla gelecekteki savaşlarda yapay zeka destekli robot savaş uçağı teknolojilerini kullanarak bu hakimiyete meydan okumayı amaçlıyor.





Hatta yapay zeka alanında Çin'in ABD ile rekabet etme veya ABD'yi geçme yeteneğini bile zorladı. ABD Ordusu, Çin ordusunun Hint-Pasifik bölgesinde zorlu bir rakip olarak ortaya çıkışının yeniden değerlendirilmesi ve iki ülke arasındaki teknolojik rekabet beklentilerinin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor.





Aslında Washington'un bu alanda zaten büyük bir sorunla karşı karşıya olduğu görülüyor. "Foreign Affairs" dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesinde ABD'li General Mark Miley ve Profesör Eric Schmidt, ABD'nin görünüşe göre bir geleceğe hazırlıklı olmadığını söylüyor. Savaşları daha da kötüleştiren bu tür silahlarla yönetilen gelecek, kalabalığa daha az, otonom silahlara ve güçlü algoritmalara daha fazla bağımlı.





Her ne kadar savaşlar her zaman yeniliği teşvik etse de, bu sefer durum farklı ve Miley ve Schmidt'in de gördüğü gibi, askeri teknolojilerin önceki geçmişiyle karşılaştırıldığında büyük ölçüde hızlanmış durumda; bu da bu alanda diğer ülkelerin gerisinde kalan ABD'yi, Dünyanın en güçlü ordusu olarak ilk konumunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir krizde.





Birkaç yıl önce, ABD Ulusal Yapay Zeka Güvenlik Komitesi hükümete bir rapor yayınladı; bu raporda, savaşta yapay zeka kullanımının (zaten başlamış olan bir şey), etkisi keşfin ötesine geçecek teknik bir devrim oluşturacağını açıkladı. Komite, bu alandaki bilimsel araştırmalara yapılan yatırımın her geçen yıl iki katına çıkarılmasını tavsiye etti.

Araştırmacılara göre; bu teknolojinin, savaşın geleceği üzerinde potansiyel olarak önemli bir etkisi olabilir.

En tehlikeli adım: bağımsızlık

David Francis, 2013 yılında Financial Times tarafından yayınlanan bir makalede, ABD Savunma Bakanlığı'nın "Afganistan'daki her bir askerin Pentagon'a yıllık yaklaşık 850 bin dolara mal olduğunu" gösteren rakamlardan alıntı yapıyor; silahlarla donatılmış "Talon" adlı küçük bir robotun maliyeti ise 230 bin dolar. Buna göre, ABD Ordusu Eğitim ve Doktrin Komutanlığı eski komutanı General Robert Cone, 2014 Kara Havacılık Sempozyumunda "destek robotlarına" daha fazla güvenilmesi gerektiğini ve Ordunun sonunda tugayın boyutunu küçültebileceğini öne sürdü. 4 bin ila 3 bin asker. Bu, etkinlikte bir azalma.





Çinli analistler bunun sadece bireysel bir görüş değil, daha ziyade ABD Ordusu'nun çağdaş bir doktrini olduğuna inanıyorlar çünkü Afganistan ve Irak'tan hareket ederken insansız hava araçları ve yer robotları gibi insansız sistemleri benimsemeyi planladıklarına ve bunun acilen gerekli olduğuna inanıyorlar. Bazı Çin raporları, 2040 yılına gelindiğinde ABD ordusundaki robot sayısının insan sayısını geçebileceğini ve "Afganistan sonrası" dönemde üç hakim eğilimin olacağını doğruluyor; bunlardan en önemlisi "silahların daha fazla entegrasyonu".





Dolayısıyla, Çin ve ABD, karşı tarafın bu tür platformların geliştirilmesinde durmaması temelinde açık bir rekabetçi ve çatışmacı yol üzerinde çalışıyor ve burada konuşmayı sahadaki savaş robotlarından uzağa doğru genişletmeye gidiyoruz. Hava dronları ve su dronları (insansız denizaltılar), mevcut silahların, örneğin temel versiyonlarının insansız olduğuna inanılan altıncı nesil uçaklar gibi yapay zeka araçlarıyla çalıştırılmasına kadar tüm yolları içeriyor.





Robotik köpeklerin ve yapay zekanın gelişmesindeki hızlı ivmeyle birlikte uzmanlar, bir noktada bu yarışın neredeyse tüm askeri teknolojinin istediği yöne doğru ilerleyeceğinin bilincinde: özerklik.





Burada genellikle ordusunu geliştirmek isteyen bir ülke veya belki de yeteneklerini artırmak isteyen düzensiz bir kuvvet olan müşteri, hedefe gidebilecek, durumu en yüksek hesaplama yetenekleriyle analiz edebilecek ve daha sonra düşmana mümkün olan en büyük zararı verecek şekilde en doğru ve uygun kararı hemen uygulayıp, zamanla tecrübe ve isabetlerini öğrenebilmeli.





Ayrıca bu sistemler “sürü” politikası çerçevesinde bir arada çalışabiliyor, yani kendi aralarında bilgi ve veri alışverişinde bulunabiliyor ve kararları kendilerini yönlendiren algoritmalara göre otomatik olarak askeri etkiyi maksimuma çıkaracak şekilde koordine edebiliyor.





Ayrıca bu sistemler “sürü” politikası çerçevesinde bir arada çalışabiliyor, yani kendi aralarında bilgi ve veri alışverişinde bulunabiliyor ve kararları kendilerini yönlendiren algoritmalara göre otomatik olarak askeri etkiyi maksimuma çıkaracak şekilde koordine edebiliyor. geleneksel düzenli ordular tarafından koordine edilen ortak silahlı saldırılara benzer, ancak daha doğru ve önemli ölçüde daha etkili.





Temel endişelerden biri, otonom silah sistemlerinin, öldürücü güç kullanımına ilişkin kararların alınmasında hayati öneme sahip olan insan muhakemesi ve ahlaki perspektiften yoksun olmasıdır. Savaş alanlarında doğru kararlar verilmesi karmaşık ve karmaşık.





Otonom bir silah, sivilleri hedef almak gibi bir hata yaparsa, sorumluluğu kimin üstleneceği açık değildir ve bu, savaşta sivil ölümlerinden birinin sorumlu tutulmasını gerektiren uluslararası insancıl hukukun temel gerekliliklerine aykırıdır. Herhangi bir silah, sebep olduğu yaralanma veya ölümlerin sorumluluğunun belirlenmesini imkansız hale getirir; Savaş hukukunun gerekliliklerini karşılamadığı için savaşta kullanılmaması gerekiyor ve bu, otonom teknolojinin militarizasyonuna yönelik ana eleştirilerden biri.





Öte yandan yapay zeka ve makine öğrenimine dayanan otonom sistemler harekete geçebilir; Beklenmedik bir şekilde ilk kez yaşanan durumlar ve savaş sadece ilk kez yaşanan bir durumdur çünkü her savaşın kendine has değişkenleri vardır ve bu da istenmeyen sonuçlara yol açar.





Bütün bunlar olurken, bu askeri parçaların hacklenmeye ve siber saldırılara maruz kalması, bunların ölümcül olabilecek şekilde tahrif edilmesine yol açabileceği, bunun da kazara tırmanmalara veya istenmeyen saldırılara yol açabileceği ihtimalinden bahsetmedik. Burada savaş kızışıyor ve siyasi taraf bir dereceye kadar zayıflıyor ve bu nedenle uzmanlar, otonom silahların bu tür hatalar yoluyla müzakere süreçlerinin elini zayıflatacağından korkuyor.





Varsayımsal bir örnek olarak, bir insansız hava aracı, bir insan operatöre sunulmamış yeni gelen verilere dayanarak bir savaşta düşmanın nükleer sahalarını hedef alabilir. Savaşın kaotik atmosferinde ve zamanın kesinliğinde, Rusya veya ABD gibi bir ülke bunu nükleer nitelikte bir tehdit olarak görebilir ve nükleer domino zinciri düşmeye başlar.





Oppenheimer detayı

"Oppenheimer anı" kavramı, bir kişinin, siyasi yönetimin veya bilim adamlarından oluşan bir ekibin, özellikle gelecekte ilerlemeyi planladıkları eylemlerin veya fikirlerin potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecek sonuçlarını fark edebildiği derin bir farkındalık anını ifade eder. Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer'ın Temmuz 1945'te ilk başarılı atom bombası testini gerçekleştirmeye karar verdiği bilimsel, teknolojik veya askeri ilerleme bağlamında. Oppenheimer, bombanın muazzam patlayıcı gücüne tanık olduktan sonra bir metni hatırladı. “Bhagavad Gita”dan (Hinduizm'deki kutsal kitap) şöyle diyor: “Şimdi ölüm oldum, "Dünyaların yok edicisi."





Oppenheimer Anı, nükleer silahların temsil ettiği muazzam küresel yıkım potansiyelinin tam olarak farkına vardığı noktaydı.





Manhattan Projesi aslında başarılı oldu ama Rusya ile NATO arasında, Ukrayna'nın girişi konusunda ve Çin ile ABD arasında atmosfer alevlendiğinde bugün hala acısını çektiğimiz bir nükleer silahlanma yarışının kapısını açtı. Tayvan'a olası bir giriş üzerine eyaletlerde herkes silahlarını hissetti. Uluslararası Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması Kampanyası tarafından yakın zamanda yayınlanan ve 91,4 milyar dolara ulaşan bir rapora göre, dünya 2023 yılında nükleer silahlara yapılan harcamalarda yeni bir artışa tanık oldu.





Otonom silahlar konusunda da benzer bir dönemden geçiyoruz, çünkü bu alanda uzman bilim insanları bunların dünya barışını olumsuz etkilediğini, silah biriktiren, dolayısıyla dünyayı etkileyen olağanüstü bir ırkın kapısını aralayacaklarını biliyor. tüm ekonomi. Ayrıca bu silahların küresel çatışmanın Üçüncü Dünya Savaşı'na tırmanmasına neden olabileceğini ve 1940'larda nükleer çatışmanın başladığı döneme benzer bir anı temsil ettiğini de biliyorlar.