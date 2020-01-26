Dünya Çinde yayılan gizemli virüs Kanadaya da sıçradı Temas ettiği kişiler tecrit edilecek
AMERİKA

Çin'de yayılan gizemli virüs Kanada'ya da sıçradı: Temas ettiği kişiler tecrit edilecek

Çin'de yayılan gizemli virüs Kanada'ya da sıçradı: Temas ettiği kişiler tecrit edilecek

Çin'de ortaya çıkan ve ülke genelinde giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) Kanada'da da tespit edildi. Hastanın temasının sadece hanehalkı üyeleriyle sınırlı olduğu, bu kişilerin de tecrit edilecekleri duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs Kanada'ya da sıçradı.
Koronavirüs Kanada'ya da sıçradı.

Ontario Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, düzenlediği basın toplantısında, Kanada'daki ilk vakanın Toronto'da saptandığını duyurdu.

Williams, Çin'in Vuhan kentinden 22 Ocak günü Toronto'ya dönen 50'li yaşlarındaki erkek hastada söz konusu virüsün tespit edildiği bilgisini paylaşarak, hastanın müşahede altında tutulduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu ifade etti.

Toronto Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi Müdürü Dr. Barbara Yaffe de Toronto Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi'nde yatan hastanın temasının sadece hanehalkı üyeleriyle sınırlı olduğunu, bu kişilerin de tecrit edileceklerini duyurdu.

Virüs Avrupa’ya sıçradı
DÜNYA
Virüs Avrupa’ya sıçradı

Çin’in Vuhan kentinde ilk kez 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle şu ana kadar 41 kişi hayatını kaybetti. Virüs, aradan geçen kısa zamanda Çin dışında Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya ve Malezya'da da tespit edildi.

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