Dünya Clinton ailesinden skandal hamle YPG/PKKya dizi çekecekler
AMERİKA

Clinton ailesinden skandal hamle: YPG/PKK'ya dizi çekecekler

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketinden büyük tepki toplayacak bir skandla aimza attı. Şirketin, Kobani şehrindeki YPG/PPK'lı teröristlerin hayatını anlatan bir kitabın yayın haklarını satın alarak dizi çekme hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Clintonların ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında "savaşan" kadınları anlatan “Kobani’nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi” kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi. Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade ederek “'Kobani’nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz.” değerlendirmesini yaptı.

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  • Clinton ve kızı Chelsea, insan hikayelerine odaklanan içerikte film, TV ve dijital platformlar için belgesel ve drama yapımlar oluşturmak amacıyla diğer bir ortak dahil Aralık 2020’de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuşlardı.

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Daha önce de benzer prodüksiyonlara yer verilmişti

Batı medyası, Ekim 2014-Ocak 2015 arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani şehrini kuşatan DEAŞ terör örgütüne karşı, terör örgütü YPG/PKK saflarında "savaşan" kadın teröristlerin hikayelerine sayfalarında ve ekranlarında geniş yer ayırmıştı.

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