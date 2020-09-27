Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın son saldırılarına sert tepki gösterdi. "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" diyen Erdoğan, uluslararası toplumu Ermenistan işgaline karşı durmaya çağırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan.
Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan - Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

Ermenistan’ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır.

  • Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir" dedi.

Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı
DÜNYA
Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın uçaksavar füzelerini imha etti
DÜNYA
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın uçaksavar füzelerini imha etti

Türkiye'den Rusya ile kritik görüşme: Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısı ele alındı
GÜNDEM
Türkiye'den Rusya ile kritik görüşme: Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a yönelik saldırısı ele alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik

Abone Ol Google News
Envantere girecek

Envantere girecek

25 milimetrelik uçaksavar topu, testleri başarıyla geçti.
AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu

AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu

Ermenistan topçuları saldırdı.
Azerbaycanın yanındayız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek mesajı.
Azerbaycan<br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

Ermenistan işgalindeki 6 köy kurtarıldı.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Aliyev, Ermenistan'ın saldırısına ilişkin ilk kez konuştu.
Azerbaycan<br> yalnız değildir

Azerbaycan
yalnız değildir

İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınadı.

Bayraktar: Düşmeyen Bayrak

Bayraktar: Düşmeyen Bayrak

Askeri yeniliklerin öncüsü olan milletin bugünkü yüzü..
Ermenistan'dan<br>seferberlik ilanı

Ermenistan'dan
seferberlik ilanı

​Ermenistan, vatandaşlarını silah altına çağırdı.
Ermenistan ateşle oynuyor

Ermenistan ateşle oynuyor

Azerbaycan mevzilerine saldırı başlattılar.
Heyecanlandıran görüntü

Heyecanlandıran görüntü

Van Gölü'nde yeni canlı türüne rastlandı.
Sona gelindi

Sona gelindi

Minareler tamamlandı, kule vinçler söküldü.
Yeni rekorlara koşacağız

Yeni rekorlara koşacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te önemli mesajlar verdi.
Trump kararını açıkladı

Trump kararını açıkladı

​Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına Amy Coney Barrett'i gösterdi.
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması.
Türk Telekom'da <br>dev derbi

Türk Telekom'da
dev derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşılaşacak.
İSTAÇ Genel<br>Müdürü vefat etti

İSTAÇ Genel
Müdürü vefat etti

​Mustafa Canlı, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.