Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna’nın talebine yeşil ışık yaktı: Garantör ülke olabiliriz

AYŞE BETÜL KAYAHAN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’nin yürttüğü diplomasideki hedefin artık liderleri bir araya getirmek olduğunu açıklayan Erdoğan, Ukrayna’nın güvenlik ve garantörlük talepleriyle ilgili de “Garantörlük konusunda da biz, Ukrayna’nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak elbette bunun detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor” dedi.

Dört yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Özbekistan ziyareti ile iki ülke ilişkilerini “Kapsamlı Stratejik Ortaklık” seviyesine yükselttiklerini dile getirdi. Ziyaret vesilesiyle çeşitli alanlarda 10 anlaşma, mutabakat zaptı ve protokol imzalandığını hatırlatan Erdoğan, ziyaretin bölgede barış, istikrar ve iş birliğine de katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşünde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

EV SAHİPLİĞİ YAPARIZ

Dolmabahçe’deki müzakerenin ardından Putin ve Zelenskiy’nin Türkiye’de buluşması konusunda bir davetiniz söz konusu olacak mı?” sorusu üzerine Erdoğan, “Heyetlerin İstanbul’da gerçekleştirmiş oldukları görüşmelerin barış sürecine anlamlı bir ivme kazandırdığına inanıyorum” dedi.

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Rusya’nın Kiev ve Çernihiv’deki askeri operasyonlarını kayda değer biçimde azaltma kararının gerçekten önemli bir adım olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Aynı şekilde devlet başkanlarının bir anlaşma üzerinde mutabık kalındığında bir araya gelebileceklerini açıklamaları da atılan bu adımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunların hayata geçirilmesini ve savaşın daha fazla ölüme, yıkıma sebep olmadan sona ermesini bekliyoruz. Tabii aktif diplomasimiz ve dengeli yaklaşımımız sayesinde önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyduk. Döner dönmez gerek Sayın Putin’le gerek Sayın Zelenskiy’le görüşmeler yapma kararlılığım var. Bu görüşmelerde her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip ‘Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek.’ diyeceğiz. Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede, Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor.”

GARANTÖRLÜĞE SICAK BAKIYORUZ

Ukrayna’nın görüşmelerde güvenlik talepleri ve ABD, Çin, Polonya ve bununla birlikte Kanada, İngiltere ve Türkiye’nin de garantör olduğu bir görüşme düşüncesi konusundaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, Ukrayna’nın özellikle NATO üyeliği noktasında çok ısrarlı bir duruşu olmadığını anımsattı ve şöyle devam etti:

“Aslında Ukrayna’nın Avrupa Birliği konusunda da çok ısrarlı bir davranış içinde olacağına ihtimal vermiyorum. Zira bu süreçte Avrupa Birliği üyesi ülkeler, bir kısmı dışında, bu işe ciddi manada asılmadılar. Bütün bunlara rağmen Sayın Putin’in Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne girmesi noktasındaki olumlu bakışını öğrendim, duydum. Tabii bu görüşmeler esnasında nihai durumu da öğreneceğiz. Kendisiyle görüşmemde de bunu kendisinden duymak, bu konuda atılacak adımları da daha isabetli değerlendirme imkanını bize vermiş olur. Biliyorsunuz işte 1963’ten bu yana Avrupa Birliği bize neler yaptı? Devamlı oyaladı, hala oyalıyor. Garantörlük konusunda da biz, Ukrayna’nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak elbette bunun detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor.”

TÜRKİYE’NİN POLİTİKASI TAKDİR TOPLUYOR

“Aslında Türkiye’nin üstlendiği bu önemli rol sonrasında Avrupa Birliği ve Amerika’nın tutumunda, bakışında Türkiye’ye karşı farkındalık olduğu gözlemleniyor. Türkiye, sonuçta masada kurucu, artık masayı kuruyor. Bu konuda da Avrupa Birliği ve Amerika’nın farklı bir şekilde baktığı gözlemleniyor aslında” denilmesi üzerine de Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna meselesinde izlediği barış yanlısı politikanın tüm tarafların takdirini topladığına işaret etti.

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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesinde Türkiye’ye olumlu yaklaşımları gördüğünü ifade eden Erdoğan, “Türkiye’nin üzerindeki sorumluluğun ve yaptığı bu ikili diyalogların ne kadar önemli olduğunu orada birçok lider gündeme getirdi. Hele hele İstanbul’daki görüşmeden sonra çıkan netice de birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeyi de NATO üyesi ülkeleri de Türkiye’ye yönelik farklı bir bakışa sevk etti. Tüm batıyı kastederek söylüyorum; artık bizim temennimiz şu, inşallah Türkiye’nin bütün liderlerin gözündeki yeri çok daha farklı olacaktır. Bunu aldığımız geri dönüşlerle de görüyoruz” dedi.

TAVRIMIZ DEĞİŞMEDİ

Erdoğan, “Türkiye’nin yaptırımlarla ilgili durumunda bir değişiklik yok değil mi?” sorusuna, “Şu ana kadar biz yaptırımlar noktasında herhangi bir tutum değişikliğine gitmediğimiz gibi, Rusya tarafından da bu yaptırımlar zinciri içerisinde Türkiye’ye karşı herhangi bir uygulama yapılmadı” yanıtını verdi.

Gaz, Avrupa'ya Türkiye üzerinden

"Brüksel dönüşü açıklamanız olmuştu, ‘Enerji kapıları açılacak, hatta bu nereden çıktı diyeceksiniz’ diye bununla ilgili bir ipucu verebilecek misiniz?" sorusuna karşılık Erdoğan, İsrail’in enerji ihracı noktasında yapılan maliyet hesapları sonucunda bu doğalgazın Türkiye üzerinden çıkışının ekonomik açıdan daha uygun olduğunun görüldüğünü kaydederek iki ülke arasında görüşmelerin olumlu devam ettiğini söyledi. "Biliyorsunuz, Sayın Herzog'un Türkiye'ye bir ziyareti oldu. Herzog'un bu ziyaretinde biz birçok konuyu etraflıca görüştüğümüz gibi, ağırlıklı enerji konusunu da görüştük" diye konuşan Erdoğan, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in ziyaretinde bu konuyu masaya yatıracaklarını belirterek şunları kaydetti:

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“Ramazan sonrası Bennett’le de bu konuyu bir görüşüp hemen adımları atarsak İsrail-Türkiye buradaki birlikteliği, bu süreci Doğu Akdeniz petrolüyle, doğal gazıyla ilgili süreci hızlandıracaktır. Bu konuda çok çok umutluyum.”

Erdoğan, gazetecilerin tekrar “Daha önce ‘Önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda (Bu da nereden çıktı.) diyeceksiniz.’ şeklinde ifadeniz olmuştu. Bununla ilgili bir ipucu var mı?” şeklinde sormasıüzerine “Yani bu işte.Bundan daha güzel olur mu?” karşılığını verdi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü: Gündem İstanbul'daki müzakereler