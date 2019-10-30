Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyaretiyle ilgili henüz karar vermedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Toplantı sonrası gazetecilerin "13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Henüz karar vermedim, soru işaretleri var" ifadelerini kullandı.

ABD'nin FETÖ ve YPG/PKK'ya destek vermesini eleştiren Erdoğan, "Tarihleri soykırım, kölelik, sömürü lekeleriyle dolu bir ülkenin Türkiye'ye ne söz söyleme ne ders verme hakkı olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Müjde Mazlum Kobani mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı, “Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar.

Övgüler dizdikleri teröristler dahildir

Öyleyse Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır” açıklamasına yönelik sorulan "Bu kişi Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

OYNAT 00:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Müjde dediğiniz Mazlum Kobani mi?" sorusuna cevap: Bu işlerin haberi verilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı, “Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar.



Övgüler dizdikleri teröristler dahildirÖyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır” açıklamasına yönelik sorulan 'Bu kişi Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin mi?' sorusuna şöyle cevap verdi:



Bu işlerin haberi verilir mi?“Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?”.



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Bu işlerin haberi verilir mi?

“Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?”.

Erdoğan, grup toplantısında yaptığı, “Bizim tabi ki B ve C planımız da var. Vakti, saati geldiğinde onu da yapacağız” açıklamasına ilişkin sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Şu anda A planını uyguluyoruz. Devriyeler vesaire devam edecek ve bu devriyelerden sonra arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor, işte Ayn El Arab’ta olabilir ya, Münbiç’te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın bir zamanda görüşme yapıp yapmayacağına yönelik sorulan soruya, “Her an olabilir, gelişmelere göre” dedi.

AA

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Temsilciler Meclisinde kabul edilen diğer tasarı Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgilidir. FETÖ'nün yıllarca piyasada dolaştırıldığı iddialara dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı da şiddetle reddediyoruz. Amerika, bir FETÖ'ye mahkum olacak kadar küçüldü mü?"