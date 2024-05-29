Dua Lipa'dan İsrail'in Refah'taki çadır kent katliamına tepki: Çocukların diri diri yakılmasına...

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 35 binden fazla masum sivili öldürmesi, 1 milyondan fazla insanı göçe zorlaması ve insani yardımların dahi girişine izin vermemesi, dünyanın Filistin’e yönelik bakışını etkiliyor. Türkiye'de de zulmün başladığı günden bugüne İsrail soykırımına karşı çıkan ve Filistin'e destek veren ünlü isimler takdir topluyor. Komedyen Doğu Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu. Türk ünlüler sosyal medyada açılan #RafahOnFire etiketi ile paylaşımlar yaptı. Peki, hangi ünlü Gazze paylaşımı yaparak Filistin'e desteğini, İsrail soykırımını lanetlediğini açıkladı? İşte Türkiye'de İsrail'e tepki gösteren, Filistin'e destek veren ünlü isimler...