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Dünya

Dua Lipa'dan İsrail'in Refah'taki çadır kent katliamına tepki: Çocukların diri diri yakılmasına...

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Gazze için kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, "Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez. Tüm dünya, İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor." ifadesini kullandı.

12:09 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:10 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
Lipa, Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.
Lipa, Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Lipa, 88 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerini, Gazze'deki halkla dayanışma içinde olmaya çağırdı.

Hikaye bölümünden
"#AllEyesonRafah (Tüm gözler Refah'ın üstünde)" etiketiyle yaptığı paylaşımda Lipa, "Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez. Tüm dünya, İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor"
ifadelerine yer verdi.
  • Lipa, ayrıca Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in, Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.


İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.


Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.


Zulme sessiz kalmadılar! İşte İsrail'in soykırımına karşı çıkan ve Filistin'e destek veren Türk ünlüler

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 35 binden fazla masum sivili öldürmesi, 1 milyondan fazla insanı göçe zorlaması ve insani yardımların dahi girişine izin vermemesi, dünyanın Filistin’e yönelik bakışını etkiliyor. Türkiye'de de zulmün başladığı günden bugüne İsrail soykırımına karşı çıkan ve Filistin'e destek veren ünlü isimler takdir topluyor. Komedyen Doğu Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu. Türk ünlüler sosyal medyada açılan #RafahOnFire etiketi ile paylaşımlar yaptı. Peki, hangi ünlü Gazze paylaşımı yaparak Filistin'e desteğini, İsrail soykırımını lanetlediğini açıkladı? İşte Türkiye'de İsrail'e tepki gösteren, Filistin'e destek veren ünlü isimler...





#Dua Lipa
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