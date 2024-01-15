Dünya adalet arıyor

Terör devleti İsrail’in Gazze’de soykırımı tüm vahşetiyle sürürken, dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce kişi, “Ateşkes” çağrısıyla sokaklara indi. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da binlerce kişi, Filistin’e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek isteyen Hollandalıkar, Müzeler Meydanı’nda toplandı. Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze’ye yönelik saldırılara rağmen ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail’e destek vermesini eleştirerek, savaşın sonlandırılması için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi. Filistin bayraklarının da yer aldığı gösteride “Özgür Filistin”, “Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı” ve “İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor” sloganları atıldı.

MEYDANLARA AKIN ETTİLER

ABD’nin başkenti Washington’da İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle ikinci geniş katılımlı Filistin’e destek gösterisi gerçekleştirildi. Filistin için Amerikalı Müslüman Görev Gücü ve Answer (Savaşı ve Irkçılığı Durdurmak için Şimdi Harekete Geçin) Koalisyonu tarafından organize edilen gösteriler kapsamında on binlerce kişi başkentte Beyaz Saray’ın yanındaki Freedom Plaza Meydanı’nda bir araya geldi. İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden ABD’lilerin de anıldığı gösteride can kayıplarının durması, kalıcı ve acil ateşkes çağrısı yapıldı. Onbinlerce gösterici, ABD Başkanı Joe Biden’ı İsrail’in Gazze’deki savaşını finanse etmeyi durdurmaya ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesini sağlamaya çağırdı. Yunanistan’ın başkenti Atina’da ve İsveç’in başkenti Stockholm’de binlerce kişi, İsrail’i protesto etmek ve Filistin’e destek vermek meydanlara akın etti. İngiltere’nin başkenti Londra’da da 14 Ekim’den bu yana Filistin’le dayanışma ve Gazze’de ateşkes için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 2024’ün ilk ulusal eyleminde yeniden bir araya geldi. Göstericiler, Parlamento meydanına yürüyerek ateşkes çağrısında bulundu.

Game of Thrones oyuncuları Gazze’nin sesi oldu

Çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz ünlülerden oluşan bir grup, Gazze'deki Filistinlilerin durumu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla İsrail'e yönelik soykırım davasını yüksek sesle okudukları bir video yayınladı. Bunlar arasında Charles Dance, Lena Heady, Liam Cunnigham ve Carice van Houten gibi hit dizi Game of Thrones'tan birçok aktör vardı. Aktörler, oyun yazarları ve şarkıcıların da aralarında bulunduğu iki düzineden fazla kişi, Güney Afrika'nın geçen hafta Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davayı yüksek sesle okudu.







