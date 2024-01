Dünya adalet arıyor

ABD’nin başkenti Washington’da İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle ikinci geniş katılımlı Filistin’e destek gösterisi gerçekleştirildi. Filistin için Amerikalı Müslüman Görev Gücü ve Answer (Savaşı ve Irkçılığı Durdurmak için Şimdi Harekete Geçin) Koalisyonu tarafından organize edilen gösteriler kapsamında on binlerce kişi başkentte Beyaz Saray’ın yanındaki Freedom Plaza Meydanı’nda bir araya geldi. İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden ABD’lilerin de anıldığı gösteride can kayıplarının durması, kalıcı ve acil ateşkes çağrısı yapıldı. Onbinlerce gösterici, ABD Başkanı Joe Biden’ı İsrail’in Gazze’deki savaşını finanse etmeyi durdurmaya ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesini sağlamaya çağırdı. Yunanistan’ın başkenti Atina’da ve İsveç’in başkenti Stockholm’de binlerce kişi, İsrail’i protesto etmek ve Filistin’e destek vermek meydanlara akın etti. İngiltere’nin başkenti Londra’da da 14 Ekim’den bu yana Filistin’le dayanışma ve Gazze’de ateşkes için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 2024’ün ilk ulusal eyleminde yeniden bir araya geldi. Göstericiler, Parlamento meydanına yürüyerek ateşkes çağrısında bulundu.