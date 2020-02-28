Dünya Dünya basını İdlibdeki saldırının sonrasını tartışıyor Suriyedeki savaşın seyri değişebilir
AVRUPA AMERİKA

Dünya basını İdlib'deki saldırının sonrasını tartışıyor: Suriye'deki savaşın seyri değişebilir

İdlib'te gerçekleşen alçak saldırı sonrasında dünya basını Türkiye ve Suriye eksenine döndü. Yabancı basında yapılan yorumlarda 33 Türk askerinin şehit edilmesinin Suriye'deki savaşın seyrini değiştireceği ve bölgedeki gerilimin artacağı ifade edildi. Alman medyası, Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip olduğuna vurgu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya basınında alçak saldırı sonrasında bölgedeki gerilimin artacağı yorumları yapıldı.
Dünya basınında alçak saldırı sonrasında bölgedeki gerilimin artacağı yorumları yapıldı.

Uluslararası gazeteler ve haber ajansları, hava saldırısı sonucu 33 Türk askerinin şehit edilmesini son dakika olarak duyurdu.

İşte dünya basınına yansıyan o haberlerden bazıları:

New York Times: Türk ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadı. Bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir.

Deutsche Welle (DW): Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip. Ancak böyle bir kontekste bu maddenin işletilmesine onay verilir mi bilinmiyor. Daha önce sadece bir kez bu madde işletildi o da ABD'nin talebiyle Afganistan'da.

Al Jazeera: Hava saldırısında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi gerilimi daha artıracak, yeni bir insani kriz dalgası tetiklenebilir.

  • Associated Press (AP): Türk yetkililer Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında askerlerin hayatını kaybettiğini açıkladı, bir gündeki en büyük kayıp.
  • The Guardian: Türkiye, Suriye iç savaşında en kötü günü yaşadı. Rusya üç aydır İdlib'de Şam'a yardım ediyor.

Le Monde: Bombardımanlar Ankara ile Moskova'nın arasını açma riski doğuruyor. Rus ve Türk yetkililer arasındaki yeni tur görüşmeler Perşembe günü Ankara'da gerçekleşti, sonucuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

TOPYEKUN BİR ÇATIŞMA RİSKİ

  • Financial Times: Saldırı, Türkiye'yi Suriye rejimi ile Rus müttefiklerine karşı topyekûn bir çatışmaya itme riski taşıyor. Saldırıyla, İdlib'deki insani krizi ve mülteci akınını önlemeye çalışan Türkiye, NATO üyesi müttefiklerinden destek çağrısını yineleyecektir.

La Repubblica: Krizdeki tırmanma, Erdoğan'ı karşı hareket hazırlığı için dün gece güvenlik zirvesi toplamaya zorladı. Alınan ilk kararlar, Avrupa'ya baskı yapmaya çalışma amaçlıydı... Fikir, Yunanistan, Balkanlar ve Avrupa'ya doğru yeni bir (göçmen) hareketine yeşil ışık yakmak şeklinde. Ve NATO'dan dayanışma istemek.

Aylardır Rusya ile rakip bir işbirliği içinde olan Ankara anlaşılan, bugüne kadar Vladimir Putin'in Rusyası ile karmaşık bir siyasi ve askeri oyun içinde ihmal ettiği NATO müttefiklerinden destek istiyor.

Dailymail: Türkiye Avrupalı liderler ve NATO'dan Suriye konusunda destek bekliyor.Türkiye bundan sonra Avrupa'ya gitmek istemeyen mültecileri engellemeyeceğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli
DÜNYA
BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli

Fuat Oktay'dan saldırı açıklaması: Bedelini ağır ödeyecekler
GÜNDEM
Fuat Oktay'dan saldırı açıklaması: Bedelini ağır ödeyecekler

MHP lideri Bahçeli: Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir
GÜNDEM
MHP lideri Bahçeli: Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir

Acımız çok büyük: Mehmetçiğin İdlib'de üsse çevirdiği iki bina Rusya’nın desteklediği rejim güçleri tarafından alçakça vuruldu
GÜNDEM
Acımız çok büyük: Mehmetçiğin İdlib'de üsse çevirdiği iki bina Rusya’nın desteklediği rejim güçleri tarafından alçakça vuruldu

ABD Dışişleri: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
DÜNYA
ABD Dışişleri: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

Destici ve Karamollaoğlu İdlib'deki şehit askerlerimiz için başsağlığı diledi
GÜNDEM
Destici ve Karamollaoğlu İdlib'deki şehit askerlerimiz için başsağlığı diledi

İstanbul Rus Konsolosluğu önünde protesto: Katil Rusya, katil Putin!
GÜNDEM
İstanbul Rus Konsolosluğu önünde protesto: Katil Rusya, katil Putin!

NATO'dan İdlib açıklaması: Rusya'ya saldırılara son ver çağrısı
DÜNYA
NATO'dan İdlib açıklaması: Rusya'ya saldırılara son ver çağrısı

Bakanlardan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
GÜNDEM
Bakanlardan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'den gelen göçü durduramıyoruz
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'den gelen göçü durduramıyoruz

Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması: Türk askerleri için çok üzgünüm
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması: Türk askerleri için çok üzgünüm

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecekler
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecekler

İdlib'de son dakika... Türkiye belirlenen Suriye hedeflerini havadan ve karadan vuruyor
GÜNDEM
İdlib'de son dakika... Türkiye belirlenen Suriye hedeflerini havadan ve karadan vuruyor

Bahçeli, İdlib'den gelen şehit haberleri üzerine partisinin genel merkezine gitti
GÜNDEM
Bahçeli, İdlib'den gelen şehit haberleri üzerine partisinin genel merkezine gitti

Erdoğan ve Akşener telefonda görüştü: Akşener Ankara'ya dönüyor
GÜNDEM
Erdoğan ve Akşener telefonda görüştü: Akşener Ankara'ya dönüyor
Dört partiden tek ses

Dört partiden tek ses

​İdlib saldırısını şiddet ve nefretle kınadılar.
TSK füze yağdırdı

TSK füze yağdırdı

​Rejim unsurları 500 kiloluk füzelerle vuruldu.
Şehit düşmeden bir gün önce yazdı

Şehit düşmeden
bir gün önce yazdı

Mesajı herkese ders olacak nitelikteydi.
Merkel'den taahhüt

Merkel'den taahhüt

Erdoğan ile görüşen Merkel, çağrıda bulundu.
İdlib'de yeni <br>adımlar atılacak

İdlib'de yeni
adımlar atılacak

İki liderin görüşmesi ardından Beyaz Saray'dan açıklama.
Rusya'ya 3 mesaj

Rusya'ya 3 mesaj

Rus heyet Türkiye'den ayrılacak.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
BM acil toplanacak

BM acil toplanacak

İdlib için 7 ülke çağrıda bulundu.
Suriye helikopterinin vurulma anı

Suriye helikopterinin vurulma anı

​Kahraman Mehmetçiği arkadaşları tebriğe koştu...
Savaşın seyri değişebilir

Savaşın seyri değişebilir

​Dünya medyası bundan sonra olacakları tartışıyor.
'Baba arkamdan ağlama' demişti

'Baba arkamdan ağlama' demişti

Ocağına ateş düşen şehit babası yürekleri dağladı
Savcılar <br>harekete geçti

Savcılar
harekete geçti

​Sosyal medyayı terörize edenlere soruşturma
Gaziydi şehit oldu!

Gaziydi şehit oldu!

​K. Irak'ta yaralanmıştı iyileşti, 2 gündür İdlib'teydi...
Yüz yüze görüşecekler!

Yüz yüze görüşecekler!

İki liderin temaslarıyla ilgili yeni gelişme...
'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

NATO toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalar.
Büyük hareketlilik!

Büyük hareketlilik!

​Yüzlerce komando Hatay'da, yaşlı teyzeler dualarla karşıladı.
Destek<br>mesajları yağıyor

Destek
mesajları yağıyor

Alçak saldırı sonrası iş dünyası tek yumruk oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.