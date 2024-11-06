Dünya Trump'ın zaferini böyle duyurdu: Amerikan tarihinde 131 yıl sonra bir ilk

Donald Trump’ın 2024 başkanlık seçimlerini kazandığına dair haberler oldukça çarpıcıydı.
ABD'nin 2024 başkanlık seçimleri, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e karşı yarışan Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın zaferini ilan etmesiyle sonuçlandı. Kamuoyunun merakla ve heyecanla takip ettiği seçimler, hem ABD basınında hem de dünya medyasının önde gelen organlarında manşetten duyuruldu. En çarpıcı başlıklardan biri New York Post gazetesinden geldi. New York Post, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle, Amerikan tarihinde 131 yıl sonra yaşanan ilke dikkat çekti.
ABD seçimleri 2024 tüm dünyanın gündeminde. Yaklaşık 240 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 81 milyondan fazla Amerikalı oy kullandı. Donald Trump ve Kamala Harris arasında kıyasıya bir yarış oldu. Sandıkların kapanmasının ardından resmi olmayan sonuçlar da ortaya çıktı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, ABD'nin 47'nci başkanı olduğunu ilan etti.
Trump’ın zaferi hem ülke medyasında hem de dünya basının önde gelen organları tarafından yakından takip edildi. Dünya medyasında geniş yankı bulan Trump'ın yeniden başkan seçilmesine dair manşetler ve haber detayları oldukça çarpıcıydı.
'Yine yaptı'
'Yine yaptı'
New York Post:
“Yine yaptı!”
başlığıyla okuyucularına seslenen gazete, "
done
" yerine Donald'ın kısa hali olan "
Don
" kelimesini kullanarak da bir kelime oyunu yaptı. Spotta “
Trump, seçim galibiyetiyle çok uzun zaman konuşulacak bir geri dönüş başardı”
dedi. Haberde, 2021’de başkanlığı kaybettikten sonra Trump’ın karşılaştığı yasal sorunlara, iki suikast girişiminden sağ kurtulmasına ve siyasi kariyerinin yeniden yükselmesine vurgu yapıldı.
'Amerikan tarihinde iki dönem kazanan ikinci kişi'
'Amerikan tarihinde iki dönem kazanan ikinci kişi'
Donald Trump, Grover Cleveland’dan sonra peş peşe gelmeyen iki dönemi kazanan ikinci ABD başkanı olması detayının altı çizilerek, "Donald J. Trump Amerikan tarihinde Beyaz Saray'ı peş peşe gelmeyen iki dönem kazanan ikinci kişi oldu" ifadelerine yer verildi.
- Grover Cleveland, 1885–1889 yılları arasında ABD başkanlığı yaptı, ardından 1893–1897 yılları arasında da ikinci kez ABD başkanı olarak görev yaptı. Trump da böylece 1893'ten sonra ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan isim oldu.
Trump'ın başkanlığını ilk ilan eden yayın kuruluşlarından biri olan
Fox News,
“Trump’ın Büyük Geri Dönüşü” ifadesiyle, Trump’ın bu galibiyetinin, kurulu düzenin öngörülerini nasıl alt üst ettiğini öne çıkardı. Kanal, Trump destekçilerinin coşkusunu ve muhafazakarlar arasında yeni bir enerji dalgası yaratıldığını vurguladı.
'Sonuç kesinleşmeden kutlama'
'Sonuç kesinleşmeden kutlama'
The New York Times:
“Amerika’nın Bölünmüş Zaferi” başlığı altında, Trump’ın zaferinin kutuplaşmayı daha da derinleştirebileceğini belirtti. Gazete, Trump’ın söylemlerinin özellikle demokrasinin temellerini sarsabileceği endişelerine yer verdi ve seçim sonrası süreçte olası itirazların Amerika’nın iç istikrarını nasıl etkileyeceğine dikkat çekti.
Ayrıca Trump’ın sonuçlar kesinleşmeden kutlama yapmasına dikkat çekildi.
CNN International:
“Trump, İkinci Kez Beyaz Saray’a Dönüyor” manşetiyle seçim sonuçlarının geniş kapsamlı etkilerini değerlendirdi. Haberde, Trump’ın geri dönüşünün ekonomik ve uluslararası politikalar üzerindeki potansiyel yansımaları, özellikle ticaret ve NATO’ya olan yaklaşımı incelendi.
The Guardian:
“Dünya, Trump Dönemine Yeniden Hazır mı?” sorusunu manşet yaptı. Haberde, Trump’ın yeniden seçilmesinin küresel etkileri üzerine analizler yer aldı, özellikle Avrupa’daki liderlerin tepkileri ve olası siyasi sonuçlar ele alındı.
BBC:
Trump’ın zaferini “Tarihi Bir Seçim Gecesi” başlığıyla duyuran BBC, seçim kampanyası sırasında yaşanan dramatik anları özetleyerek Trump’ın zaferinin İngiltere ve Avrupa üzerindeki etkilerine de yer verdi. Brexit sonrası dönemde Trump’ın liderliğinin İngiltere-ABD ilişkilerine nasıl yansıyacağı tartışıldı.
The Washington Post
manşetinde
“Demokrasi Tehlikede: Trump Geri Döndü”
ifadesine yer verdi. Gazete, Trump’ın seçim zaferinin Amerikan demokrasisi için ciddi sınamalar yaratabileceğini belirtti. Haberin spotunda, “Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesi, Amerikan politikalarında son derece keskin bir kutuplaşma yaratma potansiyeli taşıyor” denildi.
- Haberde detaylı bir şekilde Trump’ın geçmiş dört yılda karşılaştığı siyasi ve yasal mücadeleler ele alındı. Eski başkanın, 6 Ocak olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmaların gölgesinde yeniden iktidara gelmesinin yaratabileceği hukuki ve anayasal zorluklar üzerinde duruldu. Bunun yanında, Washington Post Trump’ın ikinci dönemi için öne sürdüğü ekonomi ve göçmenlik politikalarını derinlemesine inceledi ve bu politikaların ülkeyi nasıl şekillendirebileceği konusunda endişeleri dile getirdi.
Le Monde:
“Trump: Geri Dönen Başkan”
başlığı altında, Fransa’nın Trump’ın dönüşüne duyduğu karmaşık duygular irdelendi. Gazete, Trump’ın politikalarının Avrupa’nın gelecekteki ekonomik ve askeri kararlarını nasıl etkileyebileceğine dair yorumlar sundu.
El País:
“Trump’ın Geri Dönüşü: İspanya İçin Ne Anlama Geliyor?”
başlığında, Trump’ın yeniden seçilmesinin İspanya ve Avrupa için ekonomik ve diplomatik yansımalarına odaklandı. Özellikle ticaret politikaları ve göç konularının nasıl şekillenebileceği üzerine analizler yapıldı.
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