Dünya Trump'ın zaferini böyle duyurdu: Amerikan tarihinde 131 yıl sonra bir ilk

ABD seçimleri 2024 tüm dünyanın gündeminde. Yaklaşık 240 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 81 milyondan fazla Amerikalı oy kullandı. Donald Trump ve Kamala Harris arasında kıyasıya bir yarış oldu. Sandıkların kapanmasının ardından resmi olmayan sonuçlar da ortaya çıktı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, ABD'nin 47'nci başkanı olduğunu ilan etti.

Trump’ın zaferi hem ülke medyasında hem de dünya basının önde gelen organları tarafından yakından takip edildi. Dünya medyasında geniş yankı bulan Trump'ın yeniden başkan seçilmesine dair manşetler ve haber detayları oldukça çarpıcıydı.