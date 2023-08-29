Eminem 'Cumhuriyetçi aday adayı Ramaswamy'den şarkılarıyla rap yapmamasını istedi

Moskova Kızıl Meydan da Amerika karşıtı protesto düzenlendi. Amerika dış politikasını hedef alan eylemde eski Sovyet şarkıları söylenirken, Dima isimli bir Rus vatandaş Yeni Şafak muhabirine konuştu. “Dünyanın baş düşmanı Amerika'dır” dedi. Dima, Erdoğan ile Putin arasında güçlü bir ilişki kurulması gerektiğini ifade ederken, Türkiye, Hindistan ve Afrika gibi ülkeleri uluslararası dayanışmanın gerekliliğine dikkat çekerek Amerika’ya karşı direnişe davet etti.