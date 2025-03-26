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Ermenistan AB yasa tasarısını onayladı

Ermenistan AB yasa tasarısını onayladı

13:4526/03/2025, Çarşamba
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ermenistan'da AB tasarısının parlamento tarafından kabul edildiğini bildirildi.

Ermenistan'da, Avrupa Birliği (AB) tasarısının parlamento tarafından kabul edildiği duyuruldu.


Ermenistan parlamentosu, ‘Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin Başlatılması Hakkında' yasa tasarısını ikinci ve son okumada kabul etti. Birinci okumanın ardından ön sözü yeniden düzenlenen tasarı için 64 milletvekilinin ‘evet', 7 milletvekilinin ise ‘hayır' oyu kullandığı açıklandı.


60 bin imza toplandı


Ermenistan Bakanlar Kurulu, 9 Ocak'ta yasa tasarısını onaylayarak, parlamentoya gönderdi. Parlamento, 12 Şubat'taki oturumda yasa tasarısının birinci okumasını yaptı. Tasarının yasa tasarısı olarak değerlendirilmesi için sivil toplum kuruluşları tarafından 60 bin imza toplandı.



#Ermenistan
#Avrupa Birliği
#parlamento

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