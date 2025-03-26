Ermenistan AB yasa tasarısını onayladı

Ermenistan parlamentosu, ‘Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin Başlatılması Hakkında' yasa tasarısını ikinci ve son okumada kabul etti. Birinci okumanın ardından ön sözü yeniden düzenlenen tasarı için 64 milletvekilinin ‘evet', 7 milletvekilinin ise ‘hayır' oyu kullandığı açıklandı.

Ermenistan Bakanlar Kurulu, 9 Ocak'ta yasa tasarısını onaylayarak, parlamentoya gönderdi. Parlamento, 12 Şubat'taki oturumda yasa tasarısının birinci okumasını yaptı. Tasarının yasa tasarısı olarak değerlendirilmesi için sivil toplum kuruluşları tarafından 60 bin imza toplandı.