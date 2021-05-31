Etiyopyalılar ABD protestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdı
Etiyopya'da ABD'nin ülkenin iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Etiyopyalılar müttefikleri olarak gördükleri ülkelerin liderlerinin fotoğraflarını taşıdı. O isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
Etiyopya’da, ABD’nin ülke siyasetine müdahale ettiğini savunan binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterisi düzenledi.
Sputnik'in haberine göre, Başkent Addis Ababa’daki stadyum çevresinde toplanan Etiyopyalılar, "Dış baskıya asla boyun eğmeyeceğiz" ve "Liderlerimizi biz seçtik" sloganları attı.
Protestocular ayrıca, Etiyopya'nın müttefikleri olarak gördükleri ülkelerin liderlerinin fotoğraflarını da taşıdı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını açtılar.
ABD VİZE KISITLAMASI GETİRDİ
ABD yönetimi, 24 Mayıs'ta askeri operasyonun yürütüldüğü Tigray'da yaşananlar nedeniyle Etiyopyalı ve Eritreli bazı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması getirmişti.