Etiyopyalılar ABD protestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in aynı karede olduğu pankart açıldı.

Etiyopya’da, ABD’nin ülke siyasetine müdahale ettiğini savunan binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterisi düzenledi.

Sputnik'in haberine göre, Başkent Addis Ababa’daki stadyum çevresinde toplanan Etiyopyalılar, "Dış baskıya asla boyun eğmeyeceğiz" ve "Liderlerimizi biz seçtik" sloganları attı.

Protestocular ayrıca, Etiyopya'nın müttefikleri olarak gördükleri ülkelerin liderlerinin fotoğraflarını da taşıdı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını açtılar.

DÜNYA Erdoğan'a Fildişi Sahili'nde sevgi gösterisi

ABD VİZE KISITLAMASI GETİRDİ

ABD yönetimi, 24 Mayıs'ta askeri operasyonun yürütüldüğü Tigray'da yaşananlar nedeniyle Etiyopyalı ve Eritreli bazı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması getirmişti.

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