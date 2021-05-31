Dünya Etiyopyalılar ABD protestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğanın fotoğrafını taşıdı
AFRİKA

Etiyopyalılar ABD protestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdı

Etiyopya'da ABD'nin ülkenin iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Etiyopyalılar müttefikleri olarak gördükleri ülkelerin liderlerinin fotoğraflarını taşıdı. O isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Haber Merkezi Diğer
Etiyopyalılar ABD protestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğanın fotoğrafını taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in aynı karede olduğu pankart açıldı.

Etiyopya’da, ABD’nin ülke siyasetine müdahale ettiğini savunan binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterisi düzenledi.

Sputnik'in haberine göre, Başkent Addis Ababa’daki stadyum çevresinde toplanan Etiyopyalılar, "Dış baskıya asla boyun eğmeyeceğiz" ve "Liderlerimizi biz seçtik" sloganları attı.

Protestocular ayrıca, Etiyopya'nın müttefikleri olarak gördükleri ülkelerin liderlerinin fotoğraflarını da taşıdı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını açtılar.

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Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi
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Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi
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Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi
Title
Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi
Title
Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi
Title
Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi
Title
Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi
Title
Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi
Title
Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi
Title
Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi
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Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi
Erdoğan'a Cibuti'de yoğun sevgi gösterisi

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