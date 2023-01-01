F-16 satışı İsveç’e bağlı değil: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’ın Washington’da gerçekleştirdiği “Türkiye ve ABD Stratejik Mekanizması” toplantısından sonra ortak açıklama yayınlandı. Toplantıda F-16 modernizasyonu dahil Türkiye-ABD savunma ortaklığının güçlendirilmesi ele alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirecek çözüm önerileri ile Güney Kafkasya’da barış görüşüldü. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği kapsamında Türkiye ile imzaladığı üçlü mutabakatın uygulanmasını ele alan iki bakan, terörle mücadelede iş birliğinin korunması konusunda mutabık kaldı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Çavuşoğlu, F-16’lar için İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin ön şart olarak hiçbir zaman konuşulmadığını kaydetti. Terörle mücadele kapsamında “Daha önce Suriye’de verdiği sözleri tutmadığı için ABD’ye güvenin zedelendiğini söyledik” diyen Çavuşoğlu, görüşmede FETÖ’nün de gündeme geldiğini kaydetti: “Müttefiklik ruhu çerçevesinde daha iyi iş birliğine sahip olmamız lazım.”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türk-Amerikan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’ye F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını vurgulayan Flake, “Blinken da bunu açıkça söyledi” dedi. ABD’de Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiğini belirten Flake “Kongre, yasama organı ve bağımsız bir organ. Bu organın silah satışını onaylaması lazım. Dolasıyla yönetim ‘Hadi bunu yapalım’ diyemez. Ancak Biden yönetimi bu satışın arkasında ve Kongre’yle bu konuda çalışıyor” diye konuştu. Flake, Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan angajmana ilişkin soruyu da şöyle cevapladı: “ABD, rejimle temas kurmaya ve ilişkileri normalleştirmeye karşıdır.”