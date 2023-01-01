|
Dünya

F-16 satışı İsveç’e bağlı değil: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması” kapsamında Washington’da ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Toplantıdan sonra açıklama yapan Çavuşoğlu, F-16’lar için İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin ön şart olarak hiçbir zaman konuşulmadığını kaydetti.

3:45 . 20/01/2023 Friday
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması” kapsamında Washington’da ABD’li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması” kapsamında Washington’da ABD’li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’ın Washington’da gerçekleştirdiği “Türkiye ve ABD Stratejik Mekanizması” toplantısından sonra ortak açıklama yayınlandı. Toplantıda F-16 modernizasyonu dahil Türkiye-ABD savunma ortaklığının güçlendirilmesi ele alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirecek çözüm önerileri ile Güney Kafkasya’da barış görüşüldü. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği kapsamında Türkiye ile imzaladığı üçlü mutabakatın uygulanmasını ele alan iki bakan, terörle mücadelede iş birliğinin korunması konusunda mutabık kaldı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Çavuşoğlu, F-16’lar için İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin ön şart olarak hiçbir zaman konuşulmadığını kaydetti. Terörle mücadele kapsamında “Daha önce Suriye’de verdiği sözleri tutmadığı için ABD’ye güvenin zedelendiğini söyledik” diyen Çavuşoğlu, görüşmede FETÖ’nün de gündeme geldiğini kaydetti: “Müttefiklik ruhu çerçevesinde daha iyi iş birliğine sahip olmamız lazım.”

Biden satışın arkasında

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türk-Amerikan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’ye F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını vurgulayan Flake, “Blinken da bunu açıkça söyledi” dedi. ABD’de Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiğini belirten Flake “Kongre, yasama organı ve bağımsız bir organ. Bu organın silah satışını onaylaması lazım. Dolasıyla yönetim ‘Hadi bunu yapalım’ diyemez. Ancak Biden yönetimi bu satışın arkasında ve Kongre’yle bu konuda çalışıyor” diye konuştu. Flake, Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan angajmana ilişkin soruyu da şöyle cevapladı: “ABD, rejimle temas kurmaya ve ilişkileri normalleştirmeye karşıdır.”

F-35 görüşmeleri devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turunun önceki gün Washignton’da icra edildiği belirtildi. Açıklamada, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı, müteakip toplantının 2023’ün ilkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.


#Mevlüt Çavuşoğlu
#ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
#F-16
#İsveç
2 saat önce
default-profile-img
F-16 satışı İsveç’e bağlı değil: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Haksız zam yapana 60 milyon TL ceza
Seçim süreci başlıyor
AK Parti’de tecrübeliler sahaya inecek
Yıldız Holding’den 10 bin yeni istihdam
Altı temsilcilik daha açılacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.