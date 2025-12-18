Fas’ta hükümete açık çağrı: Arapçayı korumak için Fransızca egemenliğine son verilmeli

Fas Ulusal Arap Dili Koalisyonu, 18 Aralık Dünya Arap Dili Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, ülkede daha kapsayıcı bir dilsel geleceğin ancak Arapçanın hayatın tüm alanlarında resmi statüsünün etkin biçimde uygulanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Bildiride, bunun Arapçayı eğitim, yönetim, finans, iş dünyası ve diğer hayati sektörlerin temel dili haline getiren, aynı zamanda Fransızca egemenliğini sona erdiren açık ve net bir dil politikasının benimsenmesini gerektirdiği ifade edildi.Koalisyon ayrıca, kamu kurumları ile özel şirketlerin resmi yazışmalarda, sunulan hizmetlerde ve belgelerde Arapça veya Amazig dilinin (Berberice) zorunlu kullanımına ilişkin yasal düzenlemelere uymalarının sağlanmasını talep etti.