Dünya Filistinli doktorlar işgalci İsrailin saldırıları sırasında 385 ameliyat gerçekleştirdi
ORTADOĞU

Filistinli doktorlar işgalci İsrail'in saldırıları sırasında 385 ameliyat gerçekleştirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’ni vururken, Filistin sağlık personelinin toplam 385 ameliyat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Filistinli doktorlar işgalci İsrailin saldırıları sırasında 385 ameliyat gerçekleştirdi
Gazze Şifa Hastanesi

Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilere göre, Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında 39’u kadın 66’sı çocuk olmak üzere saldırılarda toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 254’e, yaralı sayısı bin 948’e yükselmişti.

İşgalci İsrail güçleri Müslümanlara ait Kudüs’teki hastaneye tazyikli su sıktı
OYNAT 00:32
İşgalci İsrail güçleri Müslümanlara ait Kudüs’teki hastaneye tazyikli su sıktı
Terör devleti İsrail'in polisi, daha önce ses bombası attığı Müslümanlara ait Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne, dün gece tazyikli su sıkarak saldırdı. O anlar bölgedeki bir Filistinli tarafından kayıt altına alındı.


ŞİFA HASTANESİNE HER GÜN YÜZLERCE HASTA TAŞINDI

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı sırasında Filistin sağlık personeli yaralılara müdahale etmeyi sürdürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sürerken çalışmalarına ara vermeyen sağlık personelinin 385 ameliyat gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, saldırılar sırasında Gazze kentinin batısında bulunan Şifa Hastanesi’ne her gün onlarca ambulans ve hasta taşıyan araçların geldiğini ve bu süreçte 130 ameliyatın Şifa hastanesinde gerçekleştirildiğini, diğer ameliyatların ise çeşitli hastanelerde gerçekleştirildiği aktarıldı. Bakanlık, Gazze Şeridi’ndeki Filistinli doktorların saldırılara maruz kalan hastanelerde kritik koşullarda aralıksız çeşitli ameliyatları sürdürdüğünü vurguladı.

Kudüs’teki Makasıd Hastanesi acil yardım bekliyor
DÜNYA
Kudüs’teki Makasıd Hastanesi acil yardım bekliyor

Kudüs'te zulüm gecesi: İşgalci İsrail askerlerinin saldırısında 178 Filistinli yaralandı
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Kudüs'te zulüm gecesi: İşgalci İsrail askerlerinin saldırısında 178 Filistinli yaralandı
İşgalci İsrail güçleri, dün akşam iftardan hemen sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 178 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Filistin Kızılayının yaptığı açıklamada, yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilirken, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurulduğu ifade edildi.


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