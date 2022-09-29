Florida’da kasırga 2,5 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD’nin Florida eyaletini dün akşam saatlerinde kategori 4 seviyesinde vuran Ian Kasırgası, ülkede büyük yıkıma yol açtı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle elektrik direkleri hasar gördü, ağaçlar yerlerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu.





Sel nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kalırken birçok yapı kullanılamaz hale geldi. Elektrik şebekesinde meydana gelen hasar sonucu 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Evi sular altında kalan bir adam yüzdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken, itfaiye ekibinin sel sularının içinde araçlarına binmeye çalıştığı görüldü.





ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan son açıklamada, sel ve şiddetli rüzgarlar getiren Ian Kasırgası’nın tropik bir fırtınaya dönüştüğü belirtildi.

Florida’da yetkililer, Küba’yı tamamen elektriksiz bırakan kasırga öncesi elektrik kesintileri konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu. Florida Valisi Ron DeSantis, Kevin Guthrie dün yaptığı açıklamada, hasarı onarmak için 42 bin kişinin çalıştığını söylemişti.

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