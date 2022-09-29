Dünya Floridada kasırga 2,5 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı
AMERİKA

Florida’da kasırga 2,5 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD’nin Florida eyaletini vuran ve geniş çaplı maddi hasara yol açan Ian Kasırgası nedeniyle 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

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Haber Merkezi İHA
Florida’da kasırga 2,5 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı
Florida’da kasırga 2,5 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD’nin Florida eyaletini dün akşam saatlerinde kategori 4 seviyesinde vuran Ian Kasırgası, ülkede büyük yıkıma yol açtı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle elektrik direkleri hasar gördü, ağaçlar yerlerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu.


Sel nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kalırken birçok yapı kullanılamaz hale geldi. Elektrik şebekesinde meydana gelen hasar sonucu 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Evi sular altında kalan bir adam yüzdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken, itfaiye ekibinin sel sularının içinde araçlarına binmeye çalıştığı görüldü.


ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan son açıklamada, sel ve şiddetli rüzgarlar getiren Ian Kasırgası’nın tropik bir fırtınaya dönüştüğü belirtildi.
Florida’da yetkililer, Küba’yı tamamen elektriksiz bırakan kasırga öncesi elektrik kesintileri konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu. Florida Valisi Ron DeSantis, Kevin Guthrie dün yaptığı açıklamada, hasarı onarmak için 42 bin kişinin çalıştığını söylemişti.

ABD'de kasırga alarmı
DÜNYA
ABD'de kasırga alarmı

240 kilometre hızla Florida'yı vurdu: Evler yıkıldı araçlar sular altında kaldı
FOTOĞRAF 17
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Florida'nın Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, sel sularının bazı araçların boyuna ulaştığı görüldü.
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Fırtınanın sürüklediği okyanus dalgaları nedeniyle su seviyesinin yer yer 2 metreye kadar yükseldiği kentte ve civar bölgelerde, elektrik kesintilerini takip eden \"poweroutages.us\" internet sitesindeki bilgilere göre 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı.
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Yaklaşık 240 kilometre hızla karaya ulaşan Ian Kasırgası, Florida'nın kuzeyine doğru ilerlerken, zincir mağaza yönetimleri kasırga güzergahındaki 70 şubenin kapatılacağını veya çok kısıtlı saatlerde açık kalacağını duyurdu.
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Ian'ın karaya en yüksek hızla inen kasırga olduğu tespitini paylaşan meteoroloji uzmanları, Fort Mayer'deki su seviyesinin, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1965'ten bu yana en yüksek rakam olduğunu kaydetti.
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American Airlines, eyaletin çoğu bölgesinde hayatı felç eden kasırga nedeniyle Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Georgia gibi Florida'ya yakın eyaletlere yapılan uçuşlarda, yolcuların tarih değişiklikleri hizmetlerini ücretsiz yapacağını açıkladı.
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ABD'li hava yolu şirketi, kasırganın ilk gününde 600 civarında uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.
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240 kilometre hızla Florida'yı vurdu: Evler yıkıldı araçlar sular altında kaldı
ABD'nin Florida eyaletine kategori 4 seviyesinde ulaşan ve 240 kilometre hızla karaya ulaşan Ian Kasırgası ilk günde sel baskınları ve yıkımlara neden oldu, yaklaşık 1 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı.
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