Dünya Fransız uçaklarını vururuz
AFRİKA

Fransız uçaklarını vururuz

Burkina Faso, ülkedeki terör faaliyetlerini desteklediğinden şüphelenilen Fransa’yı ‘savaş uçaklarını düşürmekle’ tehdit etti. Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı, Fransa’ya, hükümete bilgi verilmeden yaptığı uçuşların düşman saldırısı olarak nitelendirileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BurkinaFaso meydan okudu
BurkinaFaso meydan okudu

Afrika ülkeleri ile kıtanın sömürgeci gücü Fransa arasındaki siyasi ve ekonomik gerilim her geçen gün yükseliyor. Burkina Faso, ülkedeki terör faaliyetlerini desteklediğinden şüphelenilen Fransa'yı "savaş uçaklarını düşürmekle" tehdit etti. Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı, Fransa'ya, "hükümete bilgi verilmeden yaptığı uçuşların düşman saldırısı olarak nitelendirileceği ve uçakların vurulacağı uyarısında bulundu. G enelkurmay Başkanı Moise Miningou, yaptığı açıklamada, Fransa'nın Burkina Faso hava sahasında izinsiz uçuşlar gerçekleştirdiğini belirterek hava sahasında izinsiz uçtukları tespit edilen insansız hava araçları ya da uçakların "düşman muamelesi göreceğini" ve vurulacağını vurguladı. Genelkurmay Başkanı Miningou'nun bu açıklamasının, Fransa'nın ülkedeki terör gruplarına bilgi servis ettiği yönündeki iddiaların ardından gelmesi dikkati çekti. Batı Afrika ülkeleri de Fransız Merkez Bankası'ndan paralarını çekeceklerini açıklamıştı.


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