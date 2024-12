Gazetecilik tarihinin en büyük kumpası: Altı kıtada faaliyet gösteren OCCRP ile ABD'nin gizli bağlantıları ortaya çıktı

OCCRP’nin uzmanlık alanı, dünya çapında medya organizasyonlarının işbirliğini düzenlemek. Drew Sullivan, "Kim global bir hikaye yapmak istiyorsa, OCCRP’ye gelip 100 muhabir alabilir" diyor. Bugün Washington, Amsterdam ve Saraybosna’da merkezi bulunan OCCRP, en prestijli medya kuruluşlarından 70 üye ve 50 medya ortağını bünyesinde topluyor. Bunlar arasında ABD'den The New York Times ve The Washington Post, İngiltere’den The Guardian, Almanya’dan Der Spiegel ve Süddeutsche Zeitung, Fransa’dan Le Monde yer alıyor.