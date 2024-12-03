Gazetecilik tarihinin en büyük kumpası: Altı kıtada faaliyet gösteren OCCRP ile ABD'nin gizli bağlantıları ortaya çıktı

Dört ülkeden kuruluşların soruşturması sonucu 20 milyon Euro bütçesi olan, 200 kişinin çalıştığı OCCRP, ABD ile bağlantıları ortaya çıkmasının ardından sular durulmuyor. 1.1 Milyon dolar AB’den ve 7 milyon doların İngiltere'den olmak üzere 14 milyon dolar da Avrupa ülkelerinden aldığı da ortaya çıktı. Yani tüm bütçesinin sadece yüzde 52’si ABD’den geliyor. Bu ağ o kadar karışık ki, Birleşik Devlet Kalkınma Ajansı (USAID), OCCRP’ye “ortak kuruluş” diyor. USAID, her yıl projeleri ve çalışanlarıyla ilgili rapor istiyor ve bunlarla ilgili söz sahibi olduğu biliniyor.





Yayın yönetmenini belirleme hakkı bulunuyor

USAID’nin OCCRP'deki editörleri ve genel yayın yönetmenini belirleme hakkı bulunuyor. Bu soruşturma ayrıca OCCRP'nin, Washington tarafından sağlanan parayla ABD ile ilgili meseleleri araştırma hakkına sahip olmadığını ortaya çıkardı.





OCCRP’nin kurucusu Sullivan, “Politikamız şu: Bir ülkeyi kendi parasıyla haberleştirmiyoruz” diyor. “[…] Sanırım ABD hükümeti de buna izin vermiyor. Ancak, bu tür kısıtlamaların bulunmadığı diğer ülkelerde bile bunu yapmıyoruz çünkü bu sizi bir tür çıkar çatışmasına sokuyor ve bu tür durumlardan uzak durmak istiyorsunuz” açıklamasında bulundu.





2000'lerin sonunda, teknoloji devi Microsoft ve mühendislik-çalışma devi Bechtel, birkaç Balkan ülkesinde yolsuzluk skandallarında adı geçen ABD şirketleriydi. Ancak, bu hikâyeler OCCRP tarafından haberleştirilmedi, oysa bu konular OCCRP'nin yerel coğrafi bölgesinde yer alıyor ve editöryal odak alanıyla örtüşüyordu.





2023 yılında OCCRP gazetecilerine gönderilen bir e-postada, Sullivan, sivil toplum kuruluşlarının (STK) “ilk yıllarda ABD ile ilgili haberler yapmadığı” iddiasının “büyük ölçüde doğru” olduğunu kabul etti.





Bunun nedeni, bütçelerinin tamamının Washington ve milyarder hayırsever George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Vakıfları tarafından finanse edilmesiydi. Sullivan, “ABD hükümeti veya Soros’un parasını ABD ile ilgili haberlerde kullanamazdık” diye yazdı.





OCCRP, ABD’yi ilgilendiren kimi haberler de yaptı. Bununla birlikte, bu tür soruşturmalar OCCRP’nin toplam üretiminin yalnızca küçük bir kısmını temsil ediyor.





OCCRP ayrıca, yurtdışına sağlanan yardımlarla ilgili olan ve fonların “ABD’nin dış politika ve ekonomik çıkarlarıyla uyumlu olması ve bunları ilerletmesi” gerektiğini belirten **ABD Dış Yardım Yasası’na** (US Foreign Assistance Act) uymak zorunda.





İstediği konuları haber yaptırdılar

ABD devleti, OCCRP’ye hangi konularda haber yapacağına dair zaman zaman direktifler de verdiği ifade edildi. 2015 ile 2019 yılları arasında, ABD Dışişleri Bakanlığı, “Rus Medya Alanını Dengeleme” adı verilen bir görev için OCCRP’ye 2,2 milyon dolar bağışta bulundu.





2019 ile 2023 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı, “Avrasya’da Araştırmacı Gazeteciliği Güçlendirme” misyonu için OCCRP’ye 1,7 milyon dolar sağladı. Bu coğrafi alan, Rusya, Çin ve Orta Asya’yı kapsıyor.





2021 ve 2022 yıllarında OCCRP, uluslararası medyanın katılımıyla *Russian Asset Tracker* adlı bir soruşturmayı yönetti. Bu proje, Rus oligarklar ve siyasi figürlerin dünya genelindeki varlıklarını içeren, hükümet dışı en büyük veri tabanını oluşturdu.





ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca OCCRP’ye, “Venezuelalı yolsuzlukları ortaya çıkarma ve mücadele etme” misyonu için 173.324 dolar bağışladı. Venezuela’nın otokratik lideri Nicolás Maduro, ABD’nin önde gelen düşmanlarından biri olarak biliniyor.





Sullivan’ın STK’sı, aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 'Uluslararası Uyuşturucu ve Hukuk Uygulama İşleri Bürosu’ndan (INL) yönlendirilmiş fonlar da kabul etti. INL, 2008 yılında gizlice bu STK’ya ilk ABD fonlamasını sağlamıştı. 2013 yılında INL, uyuşturucu kartelleri tarafından kangren olmuş bir ülkeyi hedef alan “Meksika Projesi” adı verilen bir operasyon kapsamında OCCRP’ye 200.156 dolar verdi.













Konuyu araştırması için FBI devreye sokuldu

2022 yılında INL, OCCRP’ye “Malta ve Kıbrıs’taki gazetecilerin kapasitesini güçlendirmek”, “suç ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak” ve iki ada devletindeki araştırmacı gazeteciliğin etkisini hızlandırmak amacıyla iki yıllık bir proje için 1 milyon dolar bağışladı. Bu iki vergi cenneti, özellikle Rus oligarklarını çekmesiyle biliniyor. Program, Eylül 2023’te yenilendi ve OCCRP’ye 1,3 milyon dolarlık ek bir hibe sağlandı.





Aynı dönemde OCCRP, Washington merkezli 'Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu' (ICIJ) tarafından koordine edilen ve Kıbrıs’ın finansal hizmetlerine ve yaptırımları delme fırsatlarına odaklanan geniş çaplı uluslararası medya soruşturması 'Cyprus Confidential’a katıldı.





14 Kasım 2023'te, bulguların yayımlanmasının hemen ardından Kıbrıs Cumhurbaşkanı, haberde ortaya konan Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımların ihlaline dair iddialarla ilgili resmi soruşturmaların başlatılacağını duyurdu.





Üç hafta sonra, FBI ve ABD Mali Suçları Uygulama Ağı’ndan (FinCEN) 20’den fazla ajandan oluşan bir ekip, Kıbrıs’taki soruşturmalara yardımcı olmak üzere Lefkoşa’ya indi.





Gazeteciler tehdit ediliyor

OCCRP kurucusu Drew Sullivan, dosyayı hazırlayan pek çok gazeteciyi gerçekleri ortaya çıkardığı için tehdit ettiği ifade edildi.





Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi nedir?

OCCRP, 2008 yılında Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da kuruldu ve ilk olarak Balkanlar’daki organize suçlar ve yolsuzluklar üzerine soruşturmalar yürüten bir medya ağı olarak faaliyet göstermeye başladı. 16 yıl sonra, OCCRP, Drew Sullivan’ın kendi tabiriyle, "Dünyanın en büyük soruşturma gazeteciliği kuruluşu" haline geldi.





Yıllık 20 milyon euro bütçesi ve tüm kıtalara yayılmış 200 çalışanı ile bu STK, son yılların en büyük uluslararası gazetecilik projelerine hem öncülük etti hem de katkıda bulundu. Bu projeler, genellikle büyük veri sızıntılarına dayanıyor. Panama Belgeleri, Pandora Belgeleri, Suisse Secrets, Narco Files, Pegasus Projesi ve Laundromat serisi bunlar arasında yer alıyor.





OCCRP’nin uzmanlık alanı, dünya çapında medya organizasyonlarının işbirliğini düzenlemek. Drew Sullivan, "Kim global bir hikaye yapmak istiyorsa, OCCRP’ye gelip 100 muhabir alabilir" diyor. Bugün Washington, Amsterdam ve Saraybosna’da merkezi bulunan OCCRP, en prestijli medya kuruluşlarından 70 üye ve 50 medya ortağını bünyesinde topluyor. Bunlar arasında ABD'den The New York Times ve The Washington Post, İngiltere’den The Guardian, Almanya’dan Der Spiegel ve Süddeutsche Zeitung, Fransa’dan Le Monde yer alıyor.



