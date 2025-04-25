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Gazze’de gıda stokları tükendi: Son yardımlar bugün kullanıldı

Gazze’de gıda stokları tükendi: Son yardımlar bugün kullanıldı

15:4525/04/2025, الجمعة
G: 25/04/2025, الجمعة
AA
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Bu yardımlar, Gazze halkı için sadece geçici bir çözüm sağlarken, yaşanan açlık ve yokluk her geçen gün daha da derinleşiyor.
Bu yardımlar, Gazze halkı için sadece geçici bir çözüm sağlarken, yaşanan açlık ve yokluk her geçen gün daha da derinleşiyor.

Dünya Gıda Programı, Gazze’deki büyük insani krizin ulaştığı korkunç boyutlara dikkat çekerek, bölgede gıda stoklarının tamamen tükenmiş olduğunu duyurdu. Programın yaptığı açıklamaya göre, bugün son kalan gıda malzemeleri, sıcak yemeklerin pişirileceği mutfaklara ulaştırıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki gıda stoklarının tamamen tükendiğini, son malzemelerin sıcak yemek pişirilen mutfaklara ulaştırıldığını açıkladı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki mutfakların Filistinlilerin günlük gıda ihtiyacının yüzde 25'ini karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'deki gıda stoklarının tükendiği, son stokların bölgedeki mutfaklara teslim edildiği ve bunların da ilerleyen günlerde tükenmesinin beklendiği belirtildi.


Gıda stokları tükendi

WFP'nin Gazze'de ekmek dağıtımı için fırınları da desteklediği aktarılan açıklamada, "31 Mart'ta WFP destekli 25 fırının tamamı, buğday unu ve pişirme yakıtının tükenmesi nedeniyle kapandı." ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, sınır geçiş noktalarının kapalı olması nedeniyle 7 haftadan fazladır Gazze'ye insani yardım girişi olmadığı vurgulanarak, "Bu, Gazze Şeridi'nin şimdiye kadar karşılaştığı en uzun süreli kapatma olup, zaten kırılgan olan pazarları ve gıda sistemlerini daha da kötüleştirmektedir." uyarısında bulunuldu.

Bir milyon insanı 4 ay boyunca beslemeye yetecek 116 bin metrik tondan fazla gıda yardımının sınırlar açılır açılmaz Gazze'ye getirilmeye hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Sınırların yardım ve ticaretin girişine açılması için acil önlem alınmazsa, WFP'nin kritik yardımı sona ermek zorunda kalabilir." ifadesine yer verildi.


Açıklamada, taraflar,
"sivillerin ihtiyaçlarına öncelik, yardımların Gazze'ye girmesine derhal izin vermeye ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye"
davet edildi.


Uluslararası toplumlar, Gazze’nin yeniden ayağa kalkabilmesi için bir an önce elini taşın altına koymalı.



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