Gazze’de soğuk bombaların yerini aldı

04:0031/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Gazze'deki insanlık dışı şartlar en fazla çocukları etkiliyor.
Gazze'deki insanlık dışı şartlar en fazla çocukları etkiliyor.

İşgalci İsrail ordusunun iki yıl boyunca soykırım işlediği Gazze’de evsiz kalan 2,3 milyon Filistinli, derme çatma çadırlar ve yıkık binalarda soğuğa karşı mücadele ediyor. Son haftalarda iyice düşen hava sıcaklıkları ve yoğun yağışlar, altyapı yetersizliğiyle birleşince ateşkes sonrası İsrail’in bombardımanlarının yerini tutmaya başladı.

Gazze’de iki yıl süren İsrail saldırıları sonrası 10 Ekim’de ilan edilen ateşkesin ardından kış şartlarının girişiyle birlikte doğal afetler de can almaya devam ediyor. İsrail ordusunun bombardı-manlarla altyapıyı imha ettiği Gazze’de, 2,3 milyon Filistinli, derme çatma çadırlarda ya da ağır hasarlı binalarda hayata tutunmaya çalışıyor. Ateşkese rağmen İsrail’in insani yardımların girişine izin vermemesi, Gazzelileri soğuk havalara karşı korumasız bırakıyor. Soykırımdan sağ kurtulan Filistinliler, son bir ayda üçüncü kez sellerle boğuşuyor.

İNSANLIK DIŞI KOŞULLAR

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Filistinlilerin soğuk havayla birlikte insanlık dışı koşullarda hayatta kalma mücadelesini gözler önüne seren bir video paylaştı. Görüntülerde, çamur ve su birikintileri içinde kalan kamplarda, şiddetli rüzgarın uçurduğu çadırların direklerini tutmaya çalışan, ayakta durmakta dahi güçlük çeken insanların çaresizliği yer alıyor. Maruf, söz konusu görüntüleri, "Gazze halkı kış gecelerini şiddetli yağmur ve fırtınanın ortasında işte böyle geçiriyor" ifadeleriyle paylaştı. Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) sosyal medya aracılığıyla yayınladığı açıklamada ise "Daha fazla yağmur; daha fazla insani acı, umutsuzluk ve ölüm demek" cümleleri yer aldı.

6 ÇOCUK DONARAK ÖLDÜ

Şiddetli yağışlar ve soğuk hava, Gazze’de üç haftayı aşkın bir süredir devam ediyor. Filistin Sivil Savunma Örgütü’nün verdiği bilgiye göre, bu süreçte aşırı soğuk nedeniyle 6 çocuk hayatını kaybetti. Derme çatma çadırlar, hızı saatte 100 kilometreye çıkan fırtına karşısında dayanıksız kalırken, Gazzeliler çaresizce battaniyelerle korunmaya çalışıyor.

BATI ŞERİA DA FIRTINA ETKİSİNDE

Son günlerde tüm bölgeyi etkisine alan yoğun yağışlar ve şiddetli fırtına, yalnızca Gazze’de değil Batı Şeria’da da hayatı felç ediyor. İşgalci İsrail ordusunun baskın ve saldırılarını artırdığı bölgede yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli bölgelerde yolların çöktüğü, kanalizasyon hatlarının tıkandığı, ağaçların ve direklerin devrildiği, çok sayıda aracın ise sürüklenerek zarar gördüğü ifade edildi. Sosyal medya kullanıcıları da Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde sel felaketinin yol açtığı görüntüleri paylaşırken, Ramadin beldesi yakınlarında Filistinli bir gencin de sel sularına kapıldığı görüldü.



