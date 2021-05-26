Dünya Gazzeli berber işgalci İsrailin bombaladığı dükkanının enkazı üzerinde çalışmaya devam ediyor
ORTADOĞU

Gazzeli berber işgalci İsrail'in bombaladığı dükkanının enkazı üzerinde çalışmaya devam ediyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda berber salonu yıkılan Filistinli Haşim el-Caruş (33), mesleğini salonunun enkazı üzerinde yapmaya çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Gazzeli berber işgalci İsrailin bombaladığı dükkanının enkazı üzerinde çalışmaya devam ediyor
Caruş 11 yıldan beri çalıştırdığı salonunun enkazı üzerinde mesleğini icra ediyor.

Filistinli Haşim el-Caruş, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda berber salonunun yıkıldığını ve bölgenin görünümünün tamamen değiştiğini söyledi.

AA

İsrail'in sadece yerleşim alanlarını değil insanların geçimlerini sağladığı iş yerlerini de hedef aldığını kaydeden Caruş, saldırılarda kendisine ait olan ve 11 yıldan beri çalıştırdığı salonunun yıkıldığını, yanında çalıştırdığı 3 kişinin de geçim kaynağının yok olduğunu belirtti.

AA

Pes etmedi

Saldırılarda berber salonunun yıkılmasına rağmen pes etmediğini ve mesleğini salonunun enkazı üzerinde sürdürdüğünü belirten Caruş, tüm dünyanın Gazze'deki Filistinlileri desteklemesini dilediğini aktardı.

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.


AA

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.

Filistinli berber mesleğini dükkanının enkazı üzerinde sürdürüyor
OYNAT 00:37
Filistinli berber mesleğini dükkanının enkazı üzerinde sürdürüyor
İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda berber salonu yıkılan Filistinli Haşim el-Caruşe (33), mesleğini salonunun enkazı üzerinde yapmaya çalışıyor. İşgalci İsrail'in insanların geçimlerini sağladığı iş yerlerini de hedef aldığını kaydeden Caruş, saldırılarda kendisine ait olan ve 11 yıldan beri çalıştırdığı salonunun yıkıldığını, yanında çalıştırdığı 3 kişinin de geçim kaynağının yok olduğunu belirtti.


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