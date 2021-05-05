George Floyd'un katili yeniden yargılanmak istiyor

ABD'de siyahi Goerge Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin avukatı Eric Nelson, müvekkilinin yeniden yargılanması için mahkemeye başvuruda bulundu.

Lenson, Chauvin'in "adil yargılanmadığı, savcılığının ve jürinin görevini kötüye kullandığı, duruşma esnasında hatalar yapıldığı ve hukuka aykırı bir karar verildiği" gerekçeleriyle müvekkilinin yeniden yargılanmasını talep etti.

Jürinin "BLM" şapkası

Chauvin'in yargılandığı davada jürilerden birinin, medyaya yansıyan fotoğrafında "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) yazılı şapka takması, bu kişinin jüri olarak tarafsız olup olmadığı tartışmalarına neden olmuştu.

Chauvin davasındaki 12 jüriden biri olan 31 yaşındaki Brandon Mitchell'ın, üzerinde "Dizinizi boynumuzdan çekin" yazılı tişört giydiği ve "Siyahların Hayatı Değerlidir" yazılı şapka taktığı fotoğrafının ardından hukukçular arasında tarafsızlık tartışması başlamıştı.

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Brandon Mitchell isimli jüri, Star Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu fotoğrafının geçen yıl ağustosta ABD'de siyahların hakları için mücadele eden Martin Luther King'i anma töreninden bir kare olduğunu, fotoğrafın George Floyd protestolarında çekilmediğini savunmuştu.

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Cezaevine gönderildi

Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesinde 4 haftadır devam eden yargılamada, dün 12 kişilik jüri, kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürmek suçlamalarının tümünden Chauvin'i suçlu bulmuştu.

Kararın okunmasının hemen ardından hakkındaki 1 milyon dolarlık kefalet kaldırılan Chauvin, tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

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George Floyd'un ölümü

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

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Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

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Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

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Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

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Söz konusu 3 eski polisin, haklarındaki cinayet ve adam öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına, ağustos ayında başlanması bekleniyor.

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FOTOĞRAF 37 . George Floyd için sessiz yürüyüş ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki cinayet davasının oturumu öncesi Minneapolis'te gösteri düzenlendi. 8 Mart Pazartesi günü jüri seçimiyle başlayacak olan yargılama öncesi düzenlenen sessiz yürüyüşe çok sayıda gösterici elinde pankartlarla katıldı. BiP'te paylaş

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