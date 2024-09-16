Golf oynarken ateş açıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi sırasında emekliliğine ii gün kala kovduğu eski FBI yönetici yardımcısı Andrew McCabe, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde yeniden başkan adayı olan Donald Trump'ın "Rus ajanı" olduğunu iddia etti. Trump'ın "Putin hayranlığı sorgulanmalı" ifadesinde bulunan McCabe, "Trump'ın Vladimir Putin ile etkileşim kurma yaklaşımının, telefon görüşmeleri olsun, yüz yüze görüşmeler olsun, Putin hakkında kamuoyu önünde söylediği şeyler olsun, hepsinin önemli sorular doğurduğunu düşünüyorum" diyen McCabe, Rusya'nın ABD üzerindeki etkisi konusunda ciddi endişeleri olduğunu belirtti.