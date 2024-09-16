Golf oynarken ateş açıldı

Geçtiğimiz 13 Temmuz’da suikast girişiminden sağ kurtulan Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün kampanya faaliyeti gösterdiği yer yakınlarında silah sesi duyuldu. Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Trump’ın Florida’da golf oynadığı yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirildi. Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra Trump’ın kaldığı Florida’daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi duyulduğu kaydedildi. Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok" ifadelerini paylaştı. Olaya ilişkin bir kişinin gözaltına aldığı bildirilirken, Demokrat Parti’nin Başkan Adayı Kamala Harris, "Güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yok" mesajını paylaştı. Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.
Donald Trump.
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12 dakika önce