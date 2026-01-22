Grönland geriliminde Türkiye vurgusu: Transatlantik dengede kritik rol üstlenebilir

“Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında her zaman olumlu konuşuyor. Bu dünyada kendi başlarına hareket eden uluslardan bahsediyoruz. Türkiye, Rusya'dan çok uzaklaşmamaya, Ukrayna ile Rusya arasında köprü rolü oynamaya ve ABD ile iyi ilişkiler sürdürmeye çalışıyor. Özellikle transatlantik ilişkilerin kötüye gittiği bu dönemde Türkiye'nin önemli bir sesi ve yapabileceği çok şey var.”