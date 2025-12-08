Güney Afrika'da egemenlik tehditi: Beyaz çiftçilere soykırım iddiası

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkede beyaz azınlığa yönelik zulüm ve soykırım yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek ABD yönetiminin soykırım iddialarının olumsuz etkilerine dikkat çekti. Ramaphosa, "Bu asılsız iddiaların egemenliğimiz, uluslararası ilişkilerimiz ve ulusal güvenliğimiz açısından gerçek sonuçları var." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Ramaphosa, partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) 5. Ulusal Genel Konseyi'nin açılışında konuştu.
Ülkede beyaz azınlığa yönelik zulüm ve soykırım yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirten Ramaphosa, bu iddiaları çürütmek için küresel çapta bir kampanya başlatılması çağrısında bulundu.
Ramaphosa, her şeye rağmen Washington yönetimi ile diyalog çabalarını sürdürdüklerini belirtti.
Güney Afrika, İsrail'in ateşkes anlaşması ihlalinden kaygılı
Ramaphosa, konuşmasında Güney Afrika'nın Filistin politikasında da değinerek, Filistinliler için kendi kaderini tayin hakkının sağlanmaması halinde bölgede barışın mümkün olmayacağını söyledi.
Trump'ın beyazlara soykırım iddiası
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia etmişti.
ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.
Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.
Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde, dönem başkanlığının ABD'ye devredileceği geleneksel devir teslim töreni, bu ülkeden uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.