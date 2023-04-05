|
Reklam
Reklam
Dünya

Güney Kore Kovid-19'u takip için atık sularda test yapacak

Güney Kore'de Kovid-19 salgınının seyrini takip etmek için büyük kentlerde atık sularda haftalık olarak test yapılacağı bildirildi.

11:24 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
Güney Kore Kovid-19'u takip için atık sularda test yapacak.

Güney Kore Kovid-19'u takip için atık sularda test yapacak.

Güney Kore'de Kovid-19 salgınının seyrini takip etmek için büyük kentlerde atık sularda haftalık olarak test yapılacağı bildirildi.


Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDA), atık suların Kovid-19 salgınının takibinde daha sürdürülebilir ve ucuz bir yöntem imkanı tanıyacağını açıkladı.


Açıklamada, atık suların test edilmesiyle Kovid-19'un yanı sıra başka salgınların da tespit edilebileceği belirtildi.


Bu kapsamda, ülke genelindeki büyük kentlerdeki 64 atık su merkezinde en az haftada bir kez test yapılacağı kaydediliyor.


KCDA Salgın Hastalıklar Direktörü Lee Sang-won
"Atık sulara test yapılmasının salgının takibinde daha etkin bir yol olacağına inanıyoruz."
dedi.

Güney Kore, salgınla mücadele kapsamında geniş çaplı Kovid-19 testleri yapmış ve bulaşın önüne geçmek için de sokağa çıkma, maske ve mesafe gibi sıkı tedbirler uygulamaya koymuştu. Ayrıca, 2022'in başından bu yana ülkedeki Kovid-19 tedbirleri kademeleri olarak kaldırılmıştı.


#atık su
#Güney KORE
#Kovid-19
#test
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.