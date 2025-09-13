Güney Kore'de alarm ve karantina: Yılın ilk kuş gribi vakası tespit edildi

Yonhap'ın haberine göre, yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) vakasına, ülkenin kuzeybatısındaki Gyeonggi eyaletine bağlı Paju kentinde bulunan bir tavuk çiftliğinde rastlandı.

Bu kapsamda, geleneksel pazarlardaki kanatlı hayvan satıcıları ve ülke genelindeki hayvan taşıma araçları, çiftliklerin dezenfeksiyon ve karantina kurallarına uyup uymadığı da denetlenecek.