Güney Kore'de alarm ve karantina: Yılın ilk kuş gribi vakası tespit edildi

Güney Kore'de alarm ve karantina: Yılın ilk kuş gribi vakası tespit edildi

23:2513/09/2025, Cumartesi
AA
Vaka nedeniyle geleneksel pazarlardaki kanatlı hayvan satıcıları denetlenecek.
Vaka nedeniyle geleneksel pazarlardaki kanatlı hayvan satıcıları denetlenecek.

Güney Kore'de bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakasına rastlandı. Yılın ilk vakası nedeniyle yetkililer, yüksek patojenik kuş gribi vakası nedeniyle alarm seviyesini "dikkat"ten "tedbir" seviyesine çıkardı, ülke genelinde karantina önlemleri sıkılaştırıldı.

Güney Kore'nin kuzeybatısındaki bir çiftlikte yılın ilk kuş gribi vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Yonhap'ın haberine göre, yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) vakasına, ülkenin kuzeybatısındaki Gyeonggi eyaletine bağlı Paju kentinde bulunan bir tavuk çiftliğinde rastlandı.

Yetkililer, yüksek patojenik kuş gribi vakası nedeniyle alarm seviyesini "dikkat"ten "tedbir" seviyesine çıkarırken ülke genelinde karantina önlemleri sıkılaştırıldı.

Bu kapsamda, geleneksel pazarlardaki kanatlı hayvan satıcıları ve ülke genelindeki hayvan taşıma araçları, çiftliklerin dezenfeksiyon ve karantina kurallarına uyup uymadığı da denetlenecek.

Öte yandan, önceki yıllarda kuş gribi vakaları genellikle ekim veya kasım aylarında bildirilirken bu vaka, son yıllardaki en erken tespit edilen vaka oldu.



