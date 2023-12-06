Güneydeki Filistinlileri büyük vahşet bekliyor

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Amerikalı insan hakları avukatı ve aktivist Lara Elborno, Filistin konulu bir konferans kapsamında bulunduğu Londra’da, Gazze’deki insani kriz ve Fransa’da Filistin’e destek gösterilerine getirilen yasaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elborno, Gazze’de “insani ara” denen geçici ateşkes sona erdiğinde İsrail’in bombardımana derhal başlayacağı ve güney bölgelere yoğunlaşacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, halihazırda 1,7 milyon Filistinlinin kuzeyden güneye göç etmeye zorlandığını ve yerlerinden edildiği hatırlattı.

YIKIM DAHA BÜYÜK OLUR

İsrail’in Gazze’nin güney bölgesinde yoğunlaştırdığı saldırılarıyla soykırım suçlarına devam ettiğini söyleyen Elborno, şu ifadeleri kullandı: “Korkum şu ki, İsrail’in şu anda büyük hava saldırılarını, vahşetini ve yıkımını, gidecek güvenli yeri olmayan ailelerin sığındığı güneydeki bölgelere yoğunlaştırması nedeniyle son 6 haftada gördüğümüz vahşet, yıkım ve ölümler, çok daha geride kalacak. Gazze’de kesinlikle güvenli hiçbir alan yok. Ne zaman Gazze’deki ailemle telefonda konuşsam, her görüşmemizde arkadaki insansız hava araçlarının sesini duyabiliyorum.”

ŞİDDETİN SON BOYUTU

İsrail’in Gazze’de “soykırım” yaptığının anlaşılmasının önemine işaret eden Elborno, “Bu soykırım, yerleşimci koloninin tüm Filistin’i Filistinlilerden etnik olarak temizlemek için 75 yıldır sürdürdüğü kampanyanın, Filistin halkına uyguladığı sömürgeci şiddet ve tahakkümün en son boyutudur” dedi. Elborno, bunun şiddetle kınanması ve reddedilmesi, “nehirden denize tüm insanlar için özgürlüğün” desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.







