Hamas'tan İslam dünyasına Gazze için dua ve namaz daveti

Hamas'tan İslam dünyasına Gazze için dua ve namaz daveti

Semih Bozkuş
19:0711/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
Hamas, altı dilde yayınladığı açıklama ile ümmeti Gazze'nin ferahı için dua ve namaza çağırdı.
Hamas, altı dilde yayınladığı açıklama ile ümmeti Gazze'nin ferahı için dua ve namaza çağırdı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'deki sıkıntıların sona ermesi için ümmetin evlatlarını dua ve namaza davet etti. Açıklamada, gecenin derinliğinde iki rekat namaz kılınarak 100 defa okunacak özel bir duayla Gazze halkı için Rabb'e niyazda bulunulması istendi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'deki sıkıntıların sona ermesi için tüm İslam dünyasına 11 Eylül 2025 Perşembe gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, dua ve namaza davet etti.

Gazze için dua ve namaz daveti

Arapça, Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Urduca olmak üzere altı dilde yapılan yazılı açıklamada, ümmetin evlatlarının, "Gecenin derinliğinde, huşu ve ihlasla iki rekat namaz kıldıktan sonra 100 defa okunacak özel bir duayla" Gazze halkı için Rabbine yönelmesi istendi.

Yapılacak duaya yer verildi

Açıklamada yer verilen duada, "Lâ ilâhe illallâhu’l-azîmü'l-halîm, lâ ilâhe illallâhu rabbu'l-arşi'l-azîm, lâ ilâhe illallâhu rabbu's-semâvâti ve rabbu'l-ardı ve rabbu'l-arşi'l-kerîm." ifadelerinin tekrar edilmesi önerildi.

Hamas, "Yüce Rabbimiz Gazze halkına tez zamanda ferahlık ve kurtuluş nasip etsin. Şüphesiz ki O, buna kadirdir." sözleriyle dua çağrısını tamamladı.



