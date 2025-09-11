Hamas'tan İslam dünyasına Gazze için dua ve namaz daveti

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'deki sıkıntıların sona ermesi için tüm İslam dünyasına 11 Eylül 2025 Perşembe gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, dua ve namaza davet etti.

Gazze için dua ve namaz daveti

Arapça, Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Urduca olmak üzere altı dilde yapılan yazılı açıklamada, ümmetin evlatlarının, "Gecenin derinliğinde, huşu ve ihlasla iki rekat namaz kıldıktan sonra 100 defa okunacak özel bir duayla" Gazze halkı için Rabbine yönelmesi istendi.

Yapılacak duaya yer verildi

Açıklamada yer verilen duada, "Lâ ilâhe illallâhu’l-azîmü'l-halîm, lâ ilâhe illallâhu rabbu'l-arşi'l-azîm, lâ ilâhe illallâhu rabbu's-semâvâti ve rabbu'l-ardı ve rabbu'l-arşi'l-kerîm." ifadelerinin tekrar edilmesi önerildi.

Hamas, "Yüce Rabbimiz Gazze halkına tez zamanda ferahlık ve kurtuluş nasip etsin. Şüphesiz ki O, buna kadirdir." sözleriyle dua çağrısını tamamladı.







