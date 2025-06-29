Haydut İsrail'den Suriye'de peş peşe baskınlar: Alıkoyup kaçırdılar

'ne yönelik sözde "tehditlere" karşı yüksek alarm düzeyinde olduğu ifade edildi.

'ne yönelik sözde "tehditlere" karşı yüksek alarm düzeyinde olduğu ifade edildi.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyine konuşlandırılan 210. Tümen'in, İsrail ve işgal altındaki

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyine konuşlandırılan 210. Tümen'in, İsrail ve işgal altındaki

Birliğin İsrail'in işgal ettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nın zirvesinden Ürdün-Suriye-İsrail sınır üçgenine kadar konuşlandırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, bu hafta "silah deposu" olduğunu iddia ettiği bazı bölgelere baskın düzenleyerek buralarda alıkoyduğu birkaç kişiyi "ayrıntılı sorgulama için İsrail'e getirdiği" kaydedildi.