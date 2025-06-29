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Haydut İsrail'den Suriye'de peş peşe baskınlar: Alıkoyup kaçırdılar

Haydut İsrail'den Suriye'de peş peşe baskınlar: Alıkoyup kaçırdılar

15:0629/06/2025, Pazar
AA
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İşgalci İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde "silah deposu" olduğunu iddia ettiği bazı noktalara baskın düzenleyerek alıkoyduğu kişileri kaçırdı.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyine konuşlandırılan 210. Tümen'in, İsrail ve işgal altındaki
Golan Tepeleri
'ne yönelik sözde "tehditlere" karşı yüksek alarm düzeyinde olduğu ifade edildi.

Birliğin İsrail'in işgal ettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nın zirvesinden Ürdün-Suriye-İsrail sınır üçgenine kadar konuşlandırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, bu hafta "silah deposu" olduğunu iddia ettiği bazı bölgelere baskın düzenleyerek buralarda alıkoyduğu birkaç kişiyi "ayrıntılı sorgulama için İsrail'e getirdiği" kaydedildi.


İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali


Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.


Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.





Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.


İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.


İsrail, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde rejim döneminden kalma askeri noktalara da hava saldırıları düzenledi.




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