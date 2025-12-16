Yeni Şafak
Hindistan'da, Pahalgam saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı

Hindistan'da, Pahalgam saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı

11:0916/12/2025, вторник
AA
Pahalgam saldırısına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.
Pahalgam saldırısına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Hindistan'da, nisandaki Pahalgam saldırısına ilişkin 6 kişi hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi. İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansından (NIA), nisandaki Pahalgam saldırısına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırı kapsamında suçlanan 6 kişi için iddianame hazırlandığı, "saldırının planlanmasındaki rolü" gerekçesiyle Leşker-i Tayyibe (LET) örgütü ve uzantısı Direniş Cephesi'nin (TRF) de iddianamede yer aldığı kaydedildi.


Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.


Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" olarak adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.


İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.



