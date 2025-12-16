Hindistan'da, Pahalgam saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı

Açıklamada, saldırı kapsamında suçlanan 6 kişi için iddianame hazırlandığı, "saldırının planlanmasındaki rolü" gerekçesiyle Leşker-i Tayyibe (LET) örgütü ve uzantısı Direniş Cephesi'nin (TRF) de iddianamede yer aldığı kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" olarak adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.