Hindistan'da sertifikasız uçuş yapan Air India hakkında soruşturma başlatıldı

00:293/12/2025, Çarşamba
AA
Air India
Air India

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, süresi dolmuş sertifika ile ticari uçuş yapan Air India şirketi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada, uçuşa izin veren tüm personellerin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, bir uçağının geçerlilik süresi dolmuş sertifika ile birden fazla uçuş yapması nedeniyle Air India hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde geçerlilik süresi dolmuş sertifika ile 8 ticari uçuş yapan A320 uçağı nedeniyle Air India şirketi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Açıklamada, soruşturma sonuçlanana kadar uçağın uçuşlarının askıya alındığı ve uçuş izni veren tüm personelin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Air India'dan yapılan açıklamada da konuya ilişkin bir iç soruşturma başlatıldığı belirtildi.



