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Hizbullah'ın Suriye'de yeni bir rejim hezeyanı ve tehdit: Başka yollara bakabiliriz

Hizbullah'ın Suriye'de yeni bir rejim hezeyanı ve tehdit: Başka yollara bakabiliriz

21:0415/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Hizbullah lideri Naim Kasım, Esed rejiminin çöküşüyle 'silahsız kaldıklarını' söyledi.
Hizbullah lideri Naim Kasım, Esed rejiminin çöküşüyle 'silahsız kaldıklarını' söyledi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, Suriye'de sırtını sıvazladıkları Beşşar Esed rejiminin yıkılması sonrası yaptığı açıklamada, 'yeni bir rejimin' hayalini kurdu. Suriye üzerinden silah tedarik yollarını kaybettiklerini söyleyen Kasım, "Yeni bir rejim gelebilir, bu yol normale dönebilir veya başka yollara bakabiliriz." dedi.

Suriye'de muhalifler 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimine karşı topyekün bir devrim harekatı başlattı. Suriye Milli Güçleri, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejimini resmen devirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, muhaliflerin hızlı ilerleyişi sırasında soluğu Şam'da almıştı.

Esed'in bu görüşme sırasında, Türkiye'yi İran'a şikayet ettiği ortaya çıktı. İranlı üst düzey yetkilinin iddiasına göre; Esed, Türkiye'nin kendisini devirmek için 'faaliyetlerine hız verdiğini' söyleyip, Tahran'dan yardım istemiş.

Yaşananlar sıcaklığını korurken İran destekli Hizbullah'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hizbullah'ın Suriye'de yeni bir rejim hezeyanı ve tehdit: Başka yollara bakabiliriz

Hizbullah lideri Naim Kasım, Suriye'de sırtını sıvazladıkları Beşşar Esed rejiminin yıkılması sonrası yaptığı açıklamada, 'yeni bir rejimin' hayalini kurdu. Suriye üzerinden silah tedarik yollarını kaybettiklerini söyleyen Kasım,
"Yeni bir rejim gelebilir, bu yol normale dönebilir veya başka yollara bakabiliriz."
dedi.
Hizbullah'ın toparlandığını da söyleyen Kasım,
"Suriye'deki yeni hükümetin seçiminin iki ülkenin çıkarlarına ve tüm tarafların ve güçlerin hükümete katılımına dayanacağını umuyoruz."
dedi.


#Naim Kasım
#Hizbullah
#Beşşar Esed
#Suriye

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