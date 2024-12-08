Rusya ve İran Esed'i terk etti

Esed rejimini ayakta tutan Rusya ve İran, muhaliflerin birçok şehri ele geçirmesinin ardından politika değişikliğine gitti. Bloomberg’e konuşan Kremlin kaynakları, “Rusya’nın Esed rejimini kurtarmak için bir planı yok” dedi. Rusların Dera, Kuneytra, Lazkiye ve Tartus’taki varlığı azalıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi de Suriye hükümeti ile meşru muhalif grupların siyasi görüşmelere başlaması gerektiğini söyledi.
Suriye'de, Esed rejiminin yıllardır ayakta kalması için tüm imkanlarını kullanan Rusya ve İran, muhaliflerin şehirleri bir bir ele geçirmesinin ardından rejimi terk etti. Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Kremlin kaynakları, "Rusya'nın Esed rejimini kurtarmak için herhangi bir planı olmadığını" bildirdi. Bu açıklamaların ardından, 2011 yılından beri rejimi destekleyen Rusya'nın Şam Büyükelçiliği, vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısı yaptı. Moskova'ya bağlı kuvvetler de Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytira'da bulunan bütün askeri noktalarını boşalttı. Rus güçlerinin Humus'un doğusunda bölgenin en büyük üssü olan T-4 Askeri Havaalanı'ndan çekilmesiyle birlikte rejim güçleri de üssü boşalttı. Yerel kaynaklar, Akdeniz sahilindeki Hmeymim Askeri Üssü'nde bulunan Rus zırhlılarının üsteki S-400 hava savunma sistemlerini çıkararak Tartus limanına doğru sevk ettiğini gösteren görüntüler paylaştı. Amerikan Ulusal Radyosu da dün sabah saatlerinde uydu görüntülerinden alınan bilgiye göre, Tartus limanında demirli Rus gemilerinin peş peşe limanı terk ettiğini aktardı.
TAHRAN AĞIZ DEĞİŞTİRDİ
Muhalif grupların operasyonlarını başlatmasından beri muhalifleri "ABD ve İsrail destekli teröristler" olarak niteleyen İran medyası da ağız değiştirdi. İran resmi televizyonu, "Suriye yönetimi, muhalif savaşçılar karşısında Şiileri koruyamıyor" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamaların ardından Şam'ın merkezinde Şiilerce kutsal sayılan Seyyide Rukiyye Türbesi'nin tamamen boşaldığını gösteren görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Şiiler, türbeyi tamamen terk etti. Cumartesi sabahı AFP'ye konuşan İranlı yetkililer, İran'ın Şam Büyükelçiliği'ndeki bütün personellerin tahliye edildiğini aktardı. Öte yandan, Suriyeli muhaliflerin İdlib'deki Kurtuluş Hükümeti tarafından Rusça ve Çince yayınlanan iki açıklamada, Esed rejimini uzun süredir destekleyen Rusya ve Çin'in vatandaşlarının Suriye'de güvende olacağına dair
Esed ailesi kaçtı iddiası
Muhaliflerin Şam'a ilerlemesi karşısında Esed'in ülkeden kaçtığı iddia edilse de rejime yakın El-Meyadin televizyonu, İranlı yetkililerin cuma gecesi Esed'le Şam'da görüştüğünü belirtti. Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisi de Esed'in Şam'da olduğunu açıkladı. Wall Street Journal gazetesi, Esed'in eşi Esma Esed ve çocuklarını Rusya'ya, annesi Enise Mahluf'u ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdiğini bildirdi. Esed'in kardeşi Mahir'den ise henüz hiçbir haber yok. Öte yandan bazı Arap ve Körfez ülkelerinin, durum netleşene kadar Esed'e seyahat teklifinde bulunduğu iddia edildi.