Rusya ve İran Esed'i terk etti

Suriye'de, Esed rejiminin yıllardır ayakta kalması için tüm imkanlarını kullanan Rusya ve İran, muhaliflerin şehirleri bir bir ele geçirmesinin ardından rejimi terk etti. Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Kremlin kaynakları, "Rusya'nın Esed rejimini kurtarmak için herhangi bir planı olmadığını" bildirdi. Bu açıklamaların ardından, 2011 yılından beri rejimi destekleyen Rusya'nın Şam Büyükelçiliği, vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısı yaptı. Moskova'ya bağlı kuvvetler de Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytira'da bulunan bütün askeri noktalarını boşalttı. Rus güçlerinin Humus'un doğusunda bölgenin en büyük üssü olan T-4 Askeri Havaalanı'ndan çekilmesiyle birlikte rejim güçleri de üssü boşalttı. Yerel kaynaklar, Akdeniz sahilindeki Hmeymim Askeri Üssü'nde bulunan Rus zırhlılarının üsteki S-400 hava savunma sistemlerini çıkararak Tartus limanına doğru sevk ettiğini gösteren görüntüler paylaştı. Amerikan Ulusal Radyosu da dün sabah saatlerinde uydu görüntülerinden alınan bilgiye göre, Tartus limanında demirli Rus gemilerinin peş peşe limanı terk ettiğini aktardı.